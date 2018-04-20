Halisdemir için 18 ağır müebbet

15 Temmuz’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın yönetimini devralmak için Silopi’den Ankara’ya gelen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesi ve Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın işgaliyle ilgili 18 sanıklı davada karar çıktı. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı şehit Halisdemir’in eşi ve yakınları ile çok sayıda, şehit ve gazi yakını ile bazı AK Parti milletvekilleri izledi.



Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanıklardan Ahmet Muhammed Demirci, “Karar ne olursa olsun ben buradan başım dik çıkacağım” derken, davanın kritik sanıklarından tim komutanı eski binbaşı Fatih Şahin, “Savunmamda her şeyi söyledim. Hakkımızda hayırlısı olsun vatan sağ olsun” dedi. Sanık Erhan Almaz da “Laik çağdaş Atatürkçü kimliğimle 21 aydır tutukluyum, takdiri mahkemenize bırakıyorum” diye konuştu. Mahkeme, Astsubay Halisdemir’in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığa, ‘nitelikli kasten öldürmek’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, cezada indirim yapmadı.



MEŞRU MÜDAFAA KARARI

Mahkeme, eski albay Ümit Bak’ın, derdest edilmesi sırasında Mihrali Atmaca ile yaşadığı arbede sırasında Astsubay Nedim Şahin’in öldürülmesiyle ilgili, ‘olay meşru müdafaa’ kapsamında olduğu gerekçesiyle ceza vermedi.



Gölbaşı’na gelmeyerek Etimesgut Havalimanı’nda kalan 8 personel hakkında da ‘hukuki durumlarının değerlendirilmesi’ için Ankara Başsavcılığı’na yazı yazılmasına hükmedildi. Karar açıklandıktan sonra sanıklardan birinin mahkeme heyetine yönelik olarak “Sizi Allah’a havale ediyorum” şeklindeki çıkışına şehit yakınları ve gaziler tepki gösterdi.



SAF DEĞİŞTİRENLERE İNDİRİM

Mahkeme, 18 sanığa ‘Anayasayı ihlal’ suçundan önce ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ verdi. Ancak mahkeme, darbeci general Semih Terzi vurulduktan sonra saf değiştiren, eski üsteğmen Mihrali Atmaca’nın da aralarında bulunduğu 13 sanığın ‘fiilden sonraki davranışlarını’ dikkate alarak ağırlaştırılmış müebbet cezasında indirim yaptı ve müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme, aralarında tim komutanı Fatih Şahin’in de bulunduğu 5 sanığın cezasında ise ‘fiilden sonraki davranışları ve yargılama sürecindeki davranışlarını’ dikkate alarak indirim yapmadı. 18 sanıktan beşi, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse; 13 sanık bir kez ağırlaştırılmış bir kez de müebbet hapis cezasına çarptırılmış oldu.



POLATLI DAVASINDA 27 AĞIR MÜEBBET

DARBE girişimi sırasında Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı’nda görevli 328 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, aralarında eski Topçu ve Füze Okul Komutanı tümgeneral Osman Ünlü ve eski 58. Topçu Tugay Komutanı Murat Aygün’ün de bulunduğu 27 sanığa ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme aynı suçtan 20 sanığı ise cezalarında indirim yaparak müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Heyet, 217 sanığa da 20 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verilmesini kararlaştırırken, darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevini yapan 62 sanık ile bir sivil memur ve bir albay beraat etti. / ANKARA



