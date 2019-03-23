Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davasında yeni gelişme
Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez'in 'burnum düştü' davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ameliyatı yapan Dr. Güncel Öztürk 550 bin liralık tazminat davası açtı. Geçtiğimiz aylarda mahkeme Doktor Öztürk'ün şikayeti üzerine Söyletmez'in doktora 2 ay boyunca yaklaşmama kararı vermişti...
Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olan Halil Söyletmez, geçen yıl Ağustos ayında Dr. Güncel Öztürk'e burun estetiği yaptırdı. Ancak memnun kalmadı. Söyletmez, doktorunun kapısını dayandı, 155 bin lira istedi. Olumsuz yanıt alınca tehditlere başladı. Mahkemeye başvuran Öztürk, koruma kararı aldırdı. Güncel Öztürk, bu kez ise kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 550 bin liralık tazminat davası açtı.
"KARİYERİNİ YERİN DİBİNE SOKTU"
Dava dilekçesinde "Davalı 'doktorun hatalı uygulaması nedeniyle burnum düştü', 'yanlış ameliyat', 'doktor hatası' gibi gerçeğe aykırı şekilde izleyicileri manipüle edici şekilde internetten paylaşımlar yapmıştır. Davalı tüm Türkiye'nin gözünde müvekkilimin adı kötü doktora çıkmıştır. Müvekkilimin mesleki itibarını yerle bir etmiştir. Müvekkilimden fahiş para koparmaya çalışmış, koparamayınca da müvekkilimi mesleki kariyerine yerin dibine sokmuştur" denildi. (Takvim)
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