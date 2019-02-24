Haliç’e yat limanı 3 otel ve 3 müze

TÜRKİYE’DE İLK: KADIN MÜZESİ

Erdoğan özetle şunları söyledi:

238 bin metre kare bir alanda, yap işlet devret modeliyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Burada 2 adet 70 yat bağlama kapasiteli bir yat limanı, toplam yatak kapasitesi 1200 olan 5 yıldızlı 3 otel inşa edilecek. Türkiye’nin çok önemli 3 müzesi burada inşa edilecek. Bunlardan bir tanesi, Sarıyer’de olan Sadberk Hanım müzesi olacak. Buraya taşınıyor. Onun için de Koç grubuna teşekkür ediyorum. Burada bir de Kadın Müzesi aynı şekilde inşallah inşa edeceğiz. Zira ülkemiz bu yönde çok çok fakir. İlk defa bir Kadın Müzesi’ni burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak yine burada inşa edilecek. Bunlarla birlikte ülkemizin müzeciliğine 3 müze ile kültür hayatına katkıda bulunmuş olacağız. Kültür Merkezi, sergi alanı, tiyatro, sinema, eğlence tesisleri, 5700 araç kapasiteli otopark, 80 bin metrekare perakende alan, ofis alanları, lokantalar ile 1000 kişilik cami olacak.

BEDELİ 1.4 MİLYAR DOLAR

Yatırım süresi 3 yıl. Kasım ayında ilk etabı açılacak. İşletme süresi 45+4 yıl. 49 yıl, inşasıyla beraber. İnşa bedeli 1 milyar 429 milyon lira olan tersane İstanbul projesinden devlet sadece, kira bedeli olarak toplam 1 milyar 346 milyon dolar artı KDV geliri elde edecektir. Yapım aşamasında 4 bini kişi, hizmete girmesiyle de 15 bin, dolaylı 45 bin olmak üzere, 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacak. Sit alanın tarihi değeri korunarak, kentsel dönüşüm sosyal dönüşüm ve ekonomik dönüşüm bir arada gelişecek. Buraya yıllık ortalama yerli, yabancı 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz.

‘İZMİR’İ DE ALALIM’

Aşama aşama yaptığımız çalışmalarla Haliç yeniden hayat buldu. Haliç temizlendi eski ihtişamına yeniden kavuştu. Şimdi İzmir’in körfezine bakın. Körfez kokudan geçilmiyor. Haliç’in eski hali neyse, İzmir körfezinin hali o. Onun için diyoruz ki, belediyecilik AK Parti’nin işidir. İzmir’i de alalım, orayı da pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz.

HALİÇ’İ İSTANBUL’UN İNCİSİ YAPTIK

Şimdiye kadarki yatırımlarımız hem Haliç’in hem İstanbul’un çehresini değiştirdi. Tıpkı iki asır önce olduğu gibi Haliç’i tekrar İstanbul’un incisi yaptık. Şimdi yeni projelerle burayı bir üst lige çıkaracağız. Haliç- Kemerburgaz-Karadeniz sahili raylı sistem hattını hayata geçireceğiz. Haliç bölgesinde kuş parkı, doğa parkı ve açık hayvanat bahçesi yapılacak. Bölgeye 7.5 km uzunluğunda bisiklet yolu kazandırmayı planlıyoruz.

ÊÊ 1994’ten bugüne İstanbul’un yeşil alanlarını 6 kat arttırdık. Çoğalan nüfusa rağmen, kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12.17 metre kare ile AB standartlarına ulaştı. Şehir trafiğini doğrudan etkileyen otopark sorununu kalıcı çözümler buluyoruz. 2023’e kadar 123 bin araç kapasiteli yeni otoparkları hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul’da toplamda 18.6 km uzunluğunda tünel, 170 km uzunluğunda metro hatları inşa ettik. Uzunluğu toplamda 14.2 km olan tünel ve 285 km’lik metro hatlarının yapımı devam ediyor.