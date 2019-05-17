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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL (DHA)
17.05.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Haliç Üniversitesi'ne baskın... Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

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2 yıl önce kayyum atanan Haliç Üniversitesi'nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu ve beraberindekiler üniversiteyi basınca gözaltına alındılar.

YÖK Genel Kurul'u 2016 yılında yapılan denetimlerde 'kötü yönetildiği' tespit edilen Haliç Üniversitesi'nin faaliyet iznini durdurdu ve yönetimini İstanbul Üniversitesi'ne devretti. Üniversitenin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu ve beraberindeki yaklaşık 30 kişi, bugün saat 16.00 sıralarında üniversitenin Sütlüce'deki kampüsüne zorla girdi. Topçuoğlu ve beraberindekiler ile özel güvenlikler arasında arbede yaşandı.

REKTÖRÜ KOLTUĞUNDAN KALDIRDI

O sırada okulda bulunan öğrenciler de kısa süreli panik yaşadı. Özel güvenliği aşan Topçuoğlu yönetim katına çıktı ve yeni rektörü koltuğundan kaldırıp kendisi oturdu. İhbar üzerine üniversiteye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi de gönderildi. Üniversiteye gelen polis ekipleri yönetim katına çıkarak gruptakileri gözaltına alıp polis aracına bindirdi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden sonra polis merkezine götürüldü. Bir grup ise okul önünde görüntü alan gazetecilere saldırdı.

"GÜVENLİKLERE VURA VURA REKTÖRÜN ODASINA KADAR ÇIKMIŞLAR"

Öğrencilerden Fatih Koyuncu, "Arkadaşlar ile kütüphane tarafından oturuyorduk. 'Elektrikleri kesin' tarzında bir koşuşturmaca olunca bize de 'sınıflara çıkın diye' seslenildi. Bizde sınıflara doğru koştuk. Sınıftan çıktığımızda polisler ile beraber toplu bir grubun girdiğini gördük. Güvenliklere vura vura rektörün odasına kadar çıkmışlar. Mansur Topçuoğlu tekrar koltuğa oturmuş. Polisle beraber yeni rektörümüz geldi okula. Koltuğunda tekrar indirip polisler eski rektörü götürdü" diye konuştu.

"30-35 KİŞİLİK ÖRGÜTLÜ BİR GRUP TARAFINDAN SALDIRI DÜZENLENMİŞTİR"

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

"Haliç Üniversitesi Sütlüce Merkez Yerleşkesine saat 16.00 sıralarında yaklaşık 30-35 kişilik örgütlü bir grup tarafından saldırı düzenlenmiştir. Rektörlüğümüzün daveti üzerine emniyet güçlerimiz savcılığın talimatıyla derhal gerekli müdahaleyi yaparak saldırganları gözaltına almıştır. İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç failleri hakkında gerekli şikayet ve suç duyuruları derhal yapılmış olup Rektörlüğümüzce gelişmeler yakından takip edilmektedir. Emniyet güçlerimizin müdahalesi sonucu üniversitemizde eğitim-öğretim kesintisiz ve sorunsuz şekilde devam etmektedir"

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