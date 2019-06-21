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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Haliç Üniversitesinde 18'inci mezuniyet coşkusu

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Haliç Üniversitesinde 18'inci mezuniyet coşkusu

Kurulduğu günden bugüne kadar 16 bine yakın mezun veren Haliç Üniversitesi, bu yıl 18'incisi düzenlenen mezuniyet töreniyle, öğrencilerini geleceğe uğurladı.

 

Bu yıl 18'inci mezunlarını veren Haliç Üniversitesinin Haliç Kongre Merkezinde düzenlediği mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törene, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Naci Topsakal, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer, Bizim Lösemili Çocuklar Vakıf üyeleri ve aileler katıldı. Törende konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Naci Topsakal, eğitim sisteminde, ticari kaygılar ile hareket edilmesini reddeden yaklaşımın temel prensipleri olduğuna vurgu yaptı. 

Haliç Üniversitesinde 18inci mezuniyet coşkusu

YENİ NESLE GÜVENLE BAKIYORUZ

Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Naci Topsakal, Türkiyenin geleceğini tanımlayacak, muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak, dünyayı okuyan, geleceği kuşatan bir gençlik yetiştirme amacında olduklarını söyledi.

Yeni nesle güvenle baktıklarının altını çizen Topsakal, Özgüveni olan, ülkesini merkeze almış, dünya vatandaşları yetiştireceğiz. Yük olan değil, yük alan bir anlayışa sahip gençlere ihtiyacımız var. Medeniyetimizin insanlığa yaktığı ışık ne yazık ki son birkaç yüzyıldır, dünyayı aydınlatamıyor. Bu nedenle dünya yeterince aydınlık değil. Medeniyetimiz bize önce güzel insan olmayı, sonra da inançlı olmayı emrediyor. Biliyoruz ki; kendisini Dünyanın gerekli kıldığı nitelikler ile teçhiz edememiş bir kuşak, inançlarını da hayata geçiremez. Biz Haliç Üniversitesi olarak, ecdadımızın en güzel miraslarının başında gelen vakıf geleneğimizin, özüne uygun olarak yaşaması için örnek olacağız. Şeffaf, kendini sorgulatan ve sorgulayan bir üniversite prensibine sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Eğitim sisteminde, ticari kaygılar ile hareket edilmesini reddeden bir yaklaşım, temel prensibimiz olacaktır. Vakıf geleneğimizin özü, fedakarlığa ve paylaşmaya dayanır diye konuştu.

Haliç Üniversitesinde 18inci mezuniyet coşkusu

GELECEĞE KATKI SAĞLAYACAK VİZYONA SAHİBİZ

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer ise, Türkiyenin hedeflerine katkı sağlayacak gençler yetiştirmek için yepyeni bir vizyona sahip olduklarına dikkat çekti. 

Haliç Üniversitesinde 18inci mezuniyet coşkusu

Eğitim sisteminin ve üniversitelerinin iyileştirmeye açık alanlarını tanımlayacaklarına vurgu yapan Yavuzer, sürekli iyileştirme metodolojisi ile çalışacaklarını belirterek, Şimdiye kadar verdiğimiz 16 bin mezunumuzun yanında, gelecekte ülkemizin milli hedeflerine hizmet edebilmek için, Dünyayı tanıyan, geleceğin gerektirdiği melekeler ile kendisini teçhiz etmiş bir gençlik profili için gayret edeceğiz. Yerelde sağladığımız başarıyı evrensel ölçeğe taşıyacağız dedi.

Tören, Haliç Üniversitesi Konservatuarının verdiği resital ve gençlere diplomalarının verilmesi ile sona erdi.

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