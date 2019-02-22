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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL (DHA)
22.02.2019 - 06:49, Son Güncelleme:

Haliç Köprüsü'nde art arda kazalar... 4 kişi yaralandı!

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Haliç Köprüsü'nde art arda kazalar... 4 kişi yaralandı!

İSTANBUL Haliç Köprüsü’nde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Polisin kazaya müdahalesi sırasında ikinci bir zincirleme kaza daha meydana geldi. İkinci kazada 4 kişi yaralandı.

İlk kaza D-100 Karayolu Haliç Köprüsü’nde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen araç Edirne istikametinde giderken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler hem yardıma koşarken hem de durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen trafik polisleri ve sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı kazaya karışan araçtaki kişileri sağlık kontrolünden geçirdi. 

İKİNCİ KAZA MEYDANA GELDİ, 4 KİŞİ YARALANDI 

Kaza yapan aracın çekiciyle kaldırıldığı sırada araçlar bir süre yolun açılmasını bekledi. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LB 1318 plakalı araç, yolda bekleyen 3 otomobil ve bir motosiklete çarptı. İkinci kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişiler ile motosiklet sürücüsü dahil toplamda 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikametini ve orta şeridi tamamen trafiğe kapattı. Polis, sağlık ekiplerini tekrar kaza yerine çağırdı. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Polisin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılırken, bir süre ulaşıma kapanan köprünün orta şeridi tekrar açıldı. Polis, her iki kazayla da ilgili soruşturma başlattı.

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