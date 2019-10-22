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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent DİKTEPE/DHA
22.10.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Halı çırparken balkondan düşen çift, yaralandı

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Halı çırparken balkondan düşen çift, yaralandı

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 2’nci kattaki evlerinin balkonunda birlikte halı çırpan Handan (36) -Fatih Kayalı (43) çifti, tuğladan duvarın yıkılmasıyla bahçeye düşüp, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Emek Mahallesi Şube Sokak’ta meydana geldi. Lokanta işleten Fatih Kayalı ve Handan Kayalı, akşam saatlerinde evlerine döndü. Ev işine başlayan Handan Kayalı, eşinden kendisine yardımcı olmasını istedi. Çift, birlikte balkonda halı çırmaya başladı. Ancak bu sırada tuğladan duvar yıkıldı. Birlikte bahçeye düşen Kayalı çifti, yaralandı. Komşuların haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çiftin vücutlarında kırıklar olduğu belirlendi. Tedaviye alınan ikiliden Handan Kayalı, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sağ bacağı alçıya alınan Fatih Kayalı, "Eşim 'temizlik yapalım' dedi. Yardımcı olmak için mutfağa girdim. Halıyı çırparken eşimle birlikte bahçeye düştük. Halının ağırlığından kendimizi çekemedik. Beraber indik aşağıya. Eşim daha kötüydü. Sonra çocuğuma seslendim. Balkondan bizi görünce o da şok oldu. Merdivenlerden inip komşumuzdan yardım istemesini söyledim. Komşularım ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye geldik" dedi.

Evin alt katında oturan Emine Güney ise, "Mutfakta yemek yapıyordum. Bir gürültü duydum. Üst kat komşumuz bahçede yatıyordu. Kadın duvarla eşinin arasında kalmış" diye konuştu.

Halı çırparken balkondan düşen çift, yaralandı


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