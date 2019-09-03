Hala sonuç yok...

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
03.09.2019 - 22:53, Son Güncelleme:

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Rize’de şiddetli yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç toprak altında kaldı. 26 saatte ortalama 15 ton toprak taşıyan kamyonlarla 300 sefer gerçekleştirilmesine rağmen toprak altında kalan araçlara ulaşılamadı.

Rize'de etkili olan şiddetli yağış sonrası Boğaz Mahallesi’nde bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç toprak altında kalmıştı. Toprak kütlesinin kaldırılması için Rize Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. 300 kamyon ile ortalama 4 bin 500 ton toprak çıkartılmasına rağmen araçlara henüz ulaşılamadı. Araç sahiplerinin ise toprağın altından araçlarının nasıl çıkacağına ilişkin meraklı bekleyişi devam ediyor.

Aracını park ettikten 1 saat sonra olayın yaşandığını dile getiren araç sahibi Zafer Ekşi, duvarın çöktüğü alanın çocukların oynadığı alan olduğunu ve bu nedenle yağmur yağdığı esnada çökmesinin herkesi sevindirdiğini ifade etti. Ekşi, “Aracımı park ettim ve 1 saat sonra da bu olayı yaşadık. Allah’tan arabayı park ederken böyle bir durum yaşanmadı. Can kaybının olmaması bizim için sevindirici bir durum. Bu olayın yağmur esnasında olması çok iyi oldu çünkü herkes evinde duruyordu. Yağmurdan sonra hemen güneş açtı ve çocuklar güneşte dışarıya çıkıyor. O esnada yaşanmış olsaydı çok daha büyük bir sıkıntı yaşayabilirdik” dedi.

TEHLİKEYİ BİLE BİLE PARK ETMİŞ

Duvarın yağmurda çökme ihtimalinin olduğunu bildiğini ve aracını oraya nasıl park ettiğini anlamadığını dile getiren Ekşi, “Duvarın yağmurlardan sonra çökme tehlikesi olduğunu bizde biliyorduk. Özellikle benim aklıma sürekli gelirdi ama nasıl olduysa ben arabayı oraya park ettim” ifadelerini kullandı.

Temizleme çalışmalarının devam ettiğini ama halen araçlara ulaşılamadığını sözlerine ekleyen Ekşi, “Araç kaskoluydu zaten o nedenle herhangi bir zararım olmadı. İsterseniz kasko da olmasın, arabalar hep gitsin, yeter ki can kaybı olmasın. Ciddi bir malzeme var 2 gündür malzeme çıkartılıyor ama hiç ilerleme yok, araçlar halen toprak altında. Yani 300 değil bin 500 kamyon çıkacak gibi de görünüyor. İnşallah yağmurda yağmaz bu malzeme bir an önce toparlanır” şeklinde konuştu.

"KAĞIT GİBİ ÇIKMASINI BEKLİYORUM"

Aracının toprağın altından kağıt gibi çıkacağını düşündüğünü belirten Ekşi, “Şu an arabayı bir kağıt olarak düşünüyorum. Bende merak ediyorum tonlarca ağırlıktaki malzemenin altında kalan araçlar nasıl oluyor. Bu herhalde bir örnek olacak” ifadelerini kullandı.

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