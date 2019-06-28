Hâlâ ‘geri çekiliyoruz’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHâlâ ‘geri çekiliyoruz’
GeriGündem Hâlâ ‘geri çekiliyoruz’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesude ERŞAN
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hâlâ ‘geri çekiliyoruz’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hâlâ ‘geri çekiliyoruz’

Araştırma şirketi A.C. Nielsen verilerine göre Türkiye’de 2016’da 98 milyon, 2017’de ve 2018’de 113’er milyon adet prezervatif satıldı. Aile planlamasında en sık kullanılan yöntem ise %25.5 ile geri çekilme yöntemi. Sınırlı etkisine rağmen bir türlü düşme eğilimine girmeyen geri çekilmeyi, %16.8 ile rahim içi araç, %15.8 ile prezervatif, %9.4 ile tüplerin bağlanması, %4.6 ile de doğum kontrol hapları izliyor. Diğer yöntemlerden farklı olarak, prezervatif cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da koruyor. Batı ülkelerinde prezervatif tercihi %60-80’leri buluyor.

Ülkenin ilk prezervatif markasını da barındıran Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kişisel, Ev Bakım ve Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Pazarlama Direktörü Sıla Çallı, “Korunmada geleneksel yöntemler hâlâ en çok kullanılanlar arasında yer alıyor. En güvenli korunma yönteminin daha gidecek çok yolu var” dedi.
Araştırmaların Türk erkeklerinin prezervatifi ‘bariyer’ olarak gördükleri için kullanmaktan kaçındıklarını ortaya koyduğunu belirten Çallı, “Erkekler prezervatif kullanmaktansa, geri çekilme gibi geleneksel yöntemleri uygulamayı veya korunmayı kadına bırakmayı tercih ediyor. Aslında geri çekilme bir korunma yöntemi değil. Ama ‘Bana bir şey olmaz, ben kendimi kontrol edebilirim’ düşüncesi ağır basıyor” dedi. Prezervatifi 20-34 yaşlarındaki erkeklerin daha çok tercih ettiğini anlatan Çallı, “En çok geciktiricilisi tercih ediliyor. Ama tüketiciler giderek daha fazlasını vaat eden ürünlere yöneliyor” dedi.

YENİ HEDEF KADINLAR

Prezervatiflerin %63’ünün indirim marketleri ve süpermarketlerde satıldığını anlatan Çallı, “Ürünlerin %22’si eczanelerden alınıyor. Online satış oranımızın yaklaşık olarak %6 olduğunu söyleyebilirim. Prezervatifler %75 oranında erkekler tarafından satın alınıyor. Ancak parfümerilerin gelişmesiyle kadınlar da odak kitle olmaya başladı” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Gece yarısı hareketli dakikalar... 'Evlerinizi terk edin' uyarısı yapıldı
Acı haber! İdlib'te bir asker şehit oldu
Her detayı korkunç... Hepsi doğru çıktı
Film gibi olay... Yer değiştirdiler