Hakurk şehidi, törenle memleketine uğurlandı

Irak Kuzeyi Hakurk'ta dün üs bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düşen ve canazesi Van'a getirilen Piyade Sözleşmeli Er Altınayak için bugün Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri, askeri erkan ve polisler katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildikten sonra özgeçmişi okundu. Van İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından yapılan duanın ardından bir süre omuzlarda taşınan şehit Altınayak'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.