Hakurk, Kandil’in yolunu açabilir

KANDİL MESAJI

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Hakurk’ta başta Armuş Kampı olmak üzere bölgedeki birçok barınak ve sığınağın imha edildiğini söyledi. Harekâtı ‘Önleyici Müdahale Konsepti’ çerçevesinde icra edilen ‘Kararlılık operasyonları’ olarak tanımlayan Ağar, bu operasyonların yavaş da olsa Kandil’e müdahale yolunu açacağını savunarak, “Kandil’le ilgili İran ve Irak merkezi hükümetiyle işbirliği, burada çok önem kazanmış durumda” dedi. Ağar, “TSK’nın bu konuşlanması Irak merkezi yönetimi ‘O bölgelere gelip merkezi yönetimin karakolu kuracağım’ diyene kadar kalıcı olarak sürer” dedi.



