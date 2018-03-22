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    Hakurk, Kandil’in yolunu açabilir

    Uğur ERGAN / ANKARA
    22.03.2018 - 22:48 | Son Güncelleme:

    HAKKÂRİ Yüksekova’daki 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nca Kuzey Irak’ta ağırlıklı olarak Hakurk’a yapılan hava destekli operasyonlar devam etti. TSK dün saldırı hazırlığında bulunan 9 teröristin sabah saatlerinde hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini, 10 Mart’tan bu yana yoğunlaştırılan operasyonlarda öldürülen terörist sayısının ise 50’yi bulduğunu açıkladı.

    KANDİL MESAJI

    Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Hakurk’ta başta Armuş Kampı olmak üzere bölgedeki birçok barınak ve sığınağın imha edildiğini söyledi. Harekâtı ‘Önleyici Müdahale Konsepti’ çerçevesinde icra edilen ‘Kararlılık operasyonları’ olarak tanımlayan Ağar, bu operasyonların yavaş da olsa Kandil’e müdahale yolunu açacağını savunarak, “Kandil’le ilgili İran ve Irak merkezi hükümetiyle işbirliği, burada çok önem kazanmış durumda” dedi. Ağar, “TSK’nın bu konuşlanması Irak merkezi yönetimi ‘O bölgelere gelip merkezi yönetimin karakolu kuracağım’ diyene kadar kalıcı olarak sürer” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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