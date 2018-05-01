Haklarının peşinde meydanlara aktılar

İSTANBUL’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ilk kez Maltepe etkinlik alanında kutlandı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen kutlamaya CHP ve HDP ile birlikte çok sayıda sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü destek verdi. Saadet Partisi üyesi küçük bir grup da kutlamaya katıldı.



AYRI AYRI GELDİLER

Sabah erken saatlerden itibaren polis Maltepe Sahil yolunu trafiğe kapattı. Alana çıkan tüm yollara barikatlar kuruldu. CHP’nin yer aldığı kortej Kartal yönünden, HDP’nin yer aldığı kortej de Bostancı yönünden alana yürüdü. Kutlamaya katılanlar üç ayrı arama noktasından üzerleri aranarak alana alındı. Miting saat 13.30’da, 1 Mayıs 1977’de Taksim’de yaşamını yitiren işçiler için yapılan saygı duruşuyla başladı.



PROTOKOLDE DEMİRTAŞ’A YER

1 Mayıs kutlamasına katılan milletvekilleri, sanatçılar, siyasi parti, STK ve sendika temsilcileri ile belediye başkanları için sahnenin yanına protokol alanı oluşturuldu. CHP milletvekilleriyle birlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da protokolde yer aldı. Protokolde bir sandalye boş bırakıldı. Boş sandalyeye Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafı konuldu.



‘DEMOKRASİ İŞÇİNİN EKMEĞİDİR’

1 Mayıs kutlamasının açılış konuşmasını DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptı. “Demokrasi işçinin emeğidir” diyen Çerkezoğlu, sözlerine “OHAL ekmeğimizin gasp edilmesidir. Tek kişinin ağzından çıkan sözün kanun olduğu ülkede en fazla emekçiler mağdur olur” diye devam etti.



HALAYLI, ŞARKILI KUTLAMA

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Nazım Hikmet’ten şiirler okudu. Çok sayıda sanatçı sahne alarak şarkılar söyledi. Kutlamaya katılanlar halaylar çekerek şarkılara eşlik etti. Maltepe etkinlik alanındaki 1 Mayıs kutlaması saat 16.30’da sona erdi.







TAKSİM MÜDAHALESİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamak isteyen gruplara Beşiktaş’ta sert müdahale edildi. İstanbul’da toplam 86 kişi gözaltına alındı.



Kentte resmi 1 Mayıs kutlamaları Maltepe miting alanında yapıldı ancak Taksim Meydanı, Beyoğlu ve Beşiktaş çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Şişli, Kurtuluş ve Harbiye’de yollar kapatıldı.



1 Mayıs’ın en hareketli noktalarından biri Beşiktaş oldu. Sabah saatlerinde Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi yaklaşık 15 kişilik bir grup Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek istedi. Müdahale edilen grup üyeleri gözaltına alındı. Öğle saatlerinde ise yine HKP’den yaklaşık 20 kişi Beşiktaş Meydanı’na inmek istedi. Polisin sert müdahale ettiği grubun tamamı yakalanarak Emniyet’e götürüldü. Beşiktaş Çarşı içindeki Kartal heykelinin yakınında toplanan 10 kişilik bir grup da ‘Nitelikli eğitim için 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz’ yazılı pankart açıp yürüyüşe geçti. Grupta bulunanlardan bazıları gözaltına alındı.



İSTANBUL NOTLARI

TAKSİM bölgesinde yolların kapanmasıyla, turistler araçlardan inip otellerine yürümek zorunda kaldı. Otelleri Taksim Meydanı’nda olan turistler, polise rezervasyon bilgilerini göstererek alandan içeri girdi.



Taksim Meydanı’ndaki polislerden bazıları güvercinleri besledi. Bazıları da eline aldığı güvencini uçurdu.



Maltepe’ye giden katılımcılar, etkinliğin düzenleneceği alanın girişinde bir süre oturarak güneşli havanın keyfini çıkardı. Katılımcılar su, simit, erik, sandviç, balık-ekmek, köfte-ekmek satan seyyar satıcıların yüzünü güldürdü. Sedye ve tekerlekli sandalyeyle gelenler dikkat çekti. Çıkan olaylarda 6 kişi gözaltına alındı.



Beyoğlu’nda metruk binanın bahçesinde, çakmak gazı tüpleriyle güçlendirilmiş fitilli 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.







1 MAYIS'TA KADINLARIN SESİ

ANKARA’daki 1 Mayıs kutlamalarının adresi Tandoğan Meydanı’ydı. DİSK, KESK, TÜRK-İŞ, Birleşik Kamu-İş, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği’nin öncülüğünde yapılan kutlamalara katılanlar erken saatlerde Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde toplandı. Arama noktasından geçerek toplanma alanına gelen gruplar, ellerinde pankartlar ve sloganlar eşliğinde kortej halinde Tandoğan Meydanı’na yürüdü. Meydana girmeden önce de 2 farklı kontrol noktasında üst aramaları yapıldı. Kutlamaların yapıldığı alana çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken havadan da sürekli bir polis helikopteri uçtu. Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve yönetim kurulu üyelerinin pankartına polis izin vermedi. Oda yönetiminin ısrarını sürdürmesi üzerine polis pankarta el koydu.



İŞÇİLER ANLAŞAMADI

Sivil Memurlar Sendikası’na (SİME-SEN) üye bir grup, pankartlar açıp sloganlar atarak alana girmek istedi. Ancak farklı görüşte oldukları gerekçesiyle diğer grupların tepkisiyle karşılaştı. SİME-SEN’e üye grup alana alınmak istenmeyince gerginlik yaşandı.



Çevik Kuvvet polisi iki grup arasına girerek olayların büyümesini önlerken, SİME-SEN’e üye grup sloganlar atarak alana girmeden ayrıldı.



MAKYAJ MALZEMESİ YASAK

Güvenlik gerekçesiyle alana sırt çantasıyla girişlere izin verilmedi. Kontrol noktasında çantalardaki makyaj malzemelerinin toplatılması da ilginç görüntüler oluşturdu. Alanda toplanan yaklaşık 20 bin kişi, müzikler eşliğinde halaylar çekti. Bu yıl alanda kadınların yoğunlukta olduğu görüldü.



ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜDÜLER

BOLU’da, 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında sendikalar İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Yaklaşık 500 işçi, ellerinde Türk bayrağı ve flamalarla İzzet Baysal Caddesi’nde yürüdü. İşçiler, yürüyüş sırasında ‘Eşit işe eşit ücret’ yazılı dövizler ve ‘Türkiye’nin Zencileri Karayolları İşçileri’ yazılı pankartlar taşıdı. Yol-İş Sendikası üyeleri işçi ölümlerini protesto etmek amacıyla giysilerini çıkarıp yere yattı. İşçiler daha sonra yürüyüşlerine ayakkabısız olarak devam etti.



ADANA'DA MEHTER

HAK-İŞ Konfederasyonu, 1 Mayıs’ı Türkiye genelinden katılımcılarla Adana’da mitingle kutladı. Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleştirilen kutlamalara binlerce kişi katıldı. Mitinge katılanlar halay çekip eğlendi.



Muğla’da, 13 ilçeden yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı kutlamalarda en fazla ilgiyi yöresel kıyafetleriyle yürüyen kadınlar çekti.



Hakkâri’de düzenlenen 1 Mayıs kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Ellerinde farklı sendikaların flamaları bulunan kalabalık, polis aramasından geçerek alana alındı. CHP ve HDP yetkililerinin de katıldığı kutlamalar, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla devam etti.



GÜVERCİNLER UÇURULDU

Eskişehir’de TÜRK-İŞ’e bağlı işçi sendikaları ve çeşitli STK’lar 1 Mayıs miting alanından önce şeker fabrikası önünde buluşup ‘Şeker vatandır, vatan satılmaz’ sloganıyla yürüdü. Sendika temsilcileriyle birlikte beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı.



İZMİR'DE COŞKU

İZMİR’de 1 Mayıs, Gündoğdu Meydanı’nda coşkuyla kutlandı. Meydan çevresinde ve yürüyüş güzergâhında, 5 bin polis görev aldı. Helikopter ve drone’larla alan denetlendi. Kutlamaya katılan ev kadınları, ‘Görünmeyen emek, sesini yükselt’ yazılı pankart açarken, katılımcılar üzerinde ‘Kadınlara yönelik ayrımcı politikalara hayır’, ‘Kadınız sevgi ve barıştan yanayız’, ‘Devlette, eşte, işte erkek egemen istemiyoruz’, ‘Ne patron ne devlet itaat etme, isyan et’ yazan pankartları taşıdı. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği üyeleri ise gösterişli kostümleri, maske ve şapkalarıyla görsel şölen oluşturdu.



TÜRK-İŞ: BİZİ YOK SAYMAYIN

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs’ı Hatay’da kutladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay siyasilere “Herkes aklını başına alsın. Bizi yok saymayın, zararlı çıkarsınız” diye seslendi. Hatay’da İtfaiye Meydanı’nda toplanan binlerce işçiye konuşan Atalay, taşeron konusunda şunları söyledi:



“Ankara’da 50 bin kişiyle taşeron mitingi yaptık. Kısa bir zaman önce taşerondaki kardeşlerimiz kadroya geçti. Asıl işi yapanlar ise geçmedi. PTT, Demiryolları, Şeker işçisi kadroya geçmedi. KİT’lerdeki çalışanlar kadroya geçmedi. Bu alandan sesleniyorum. Geçmeyenler de kadroya geçene kadar peşinizi bırakmayız. Bir an evvel bu işçileri kadroya geçirmek zorundasınız. Ne zaman bu işçileri kadroya alırsanız bizimle birlikte olduğunuzu anlayacağız.”



Günde 5 işçinin iş kazalarında öldüğünü söyleyen Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “Başka işlere bakacağına bu işlere baksın. Çalışanların iş kazalarında ölümünü engellesin” dedi. / Hacer BOYACIOĞLU/HATAY



