Hakkını helal et Korin Abla

SİNAGOGDAN SONRA HELALLİK

Balat’ın Korin ablasının ölümü semtteki farklı renkleri yasta birleştirdi. Arkasından ağlayan sadece hem hayatı hem de aynı işyeri (tel çekme atölyesi) ve mesleğini 35 yıldır paylaştığı Gaziantepli Mustafa Şeker ile yakınları değildi. Evi Şişli’de olsa da sair tüm zamanlarını geçirdiği Balat’daki Musevi, Rum, Ermeni, Türkler, esnaf arkadaşları, kapısından her sabah harçlığını alan veya kimseye duyurmadan yardım yolladığı fakir-fukara da arkasından gözyaşı döküyor. Suryano için Yanbol Sinagogu’nda yapılan dini ve Hasköy Çıksalın Musevi Mezarlığı’ndaki defin törenine Balat’dan büyük bir kalabalık katıldı. Suryano’nun naaşı, toprağa verilmeden önce helallik için Balat’a getirildi.



35 YILLIK EŞİ MÜSLÜMAN’DI

Bir yandan baba mesleği olan tel çekme atölyesini diğer yandan semtteki sinagogları yaşatmaya çalışan Suryano gönlünü Gaziantep Nizipli Müslüman Mustafa Şeker’e kaptırmıştı. Şeker, Suryano’nun tüm dini ritüellerinin eksiksiz yerine getirilmesi için en az kardeşi Albert Suryano kadar koşturdu, koşturuyor. Memleketten cenaze için gelen kardeşleri ve akrabalarıyla birlikte Ahrida Sinagogu’nda taziyeleri kabul ediyor ve misafirlerine Antep yemekleri ikram ediyor. Geçtiğimiz cuma komşuları yine semtteki Hacı İsa Camisi’nde cuma namazından sonra ruhu için tulumba tatlısı dağıttı.



GARİBANLARA HARÇLIK VERİRDİ

3 kuşaktır Balatlı olan Saffet Kızıldağ (56), “Korin ablayı 50 yıldır tanırım. Dünya tatlısı, özel bir insandı. Bizim çocukluğumuz Museviler, Rumlar, Ermenilerle geçti. Korin Abla bizim için o çocukluğumuzdan kalan bir anı ve tarih aynı zamanda. Sadece cemaatle (Musevi) ve sinagoglarla ilgilenmez, Müslüman ailelere de yardım elini uzatırdı. Semtin garibanları her sabah kapısında durup harçlıklarını alırdı. Kapısına geleni geri çevirmeyen bir ablamızdı. Bir ay öncesine kadar her gün buraya gelmeye devam etti. Çıksalın Mezarlığı dün (geçtiğimiz çarşamba) tarihi bir gün yaşadı. Esnaf cenaze töreni için kepenk kapattı” dedi.



SOSYOLOJİK DENKLEMİ SAĞLAYAN İNSANDI

Doğma büyüme Balatlı emekli Mustafa Ünal (73), “Buradaki sosyolojik denklemi sağlayan insanlardandı” dedi. Mahallede “Komünist Mustafa” lakaplı Ünal, “Ağlayan ile ağlar, gülen ile gülerdi. ‘İnisiyatifli’ insandı. Yeri geldiğinde inisiyatif koyan yeri geldiğinde sevgiyle yaklaşan güçlü bir kadındı. Sorun çözerdi. Burada kendini gariban hisseden insanların annesiydi. Buradaki dokunun sürmesi için çok çabaladı” dedi.



İYİ BİLİRDİK İYİ İNSANDI

42 senedir Balat’da turşuculuk yapan Mustafa Çukur (53), “Çok eskiden beri Korin Hanım’ı tanırım. İyi bilirdik, iyi insandı, iyi esnaftı. Herkese göre iyiydi. Çevresine yardımcı olan bir insandı. Esnafa yardımcı olur, eskiye, eserlere sahip çıkardı. Balat’ı çok severdi. Her gün gelir, şakalaşır, sohbet ederdi. Toprağı bol olsun, özleyeceğiz onu. Bizim için, çarşı için büyük kayıp. Yerini dolduracak kimse yok” dedi. Balıkçı Halit Yalman da (71) Balat’ın 48 yıllık esnafı. Yalman, “Buraya Bursa Gemlik’den 1970’te geldim. Geldiğimden beri Korin Hanım’ı tanıyorum. Musevi’ydi ama Türklerin de cenazesine giderdi. Ramazanda oruçlulara saygı gösterirdi. Esnafı, çarşıyı kollar, yardımcı olurdu. İyi bir insanı kaybettik. Biz hakkımızı helal ettik, inşallah o da eder” dedi.