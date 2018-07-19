Hakkımda açılmış dava var mı? E-Devlet dava dosyası sorgulama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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19.07.2018 - 18:31, Son Güncelleme:

Hakkımda açılmış dava var mı? E-Devlet dava dosyası sorgulama

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Hakkımda açılmış dava var mı? E-Devlet dava dosyası sorgulama

Hakkımda açılmış dava var mı sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından e-Devlet'te hizmete sunulan dava dosyası sorgulama işlemiyle birlikte, hakkınızda açılan bir dava olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

Dava dosya sorgulama için e-Devlet girişi sonrasında mahkeme dosya sorgulama bağlantılarının takip edilmesi yeterli olacaktır. Hizmet olarak sunulan bu mahkeme sorgulama sayesinde bağlantıya tıklamanız ile birlikte tüm mahkeme durumunuz ekranda yayınlanacaktır. Yayınlanan sonuçlar üzerinden var olan mahkemelerinizin bilgilerini öğrenebilir ve dosya takibi yapabilirsiniz.

Yargı hizmetlerinin etkin ve verilmi kullanılması, ilgililerin hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye ulaşmalarını temin açısından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının www.yargitaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının DOSYA SORGU bölümünün yeni şekliyle hizmete sunulmuştur.

DAVA DOSYASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğname numarası, Yargıtay Ceza Dairesi esas numarası, mahalli mahkeme esas ve karar numarası ile veya TC Kimlik numarası ile dosya sorgusu yapıldığında,

1 - Dosyanın Yargıtay arşivine girip girmediği,

2 - Cumhuriyet Savcısı incelemesinde olup olmadığı,

3 - Hangi Ceza Dairesine gittiği ve söz konusu Ceza Dairesindeki esas numarasının ne olduğu,

4 - İlgili Ceza Dairesinden dosyanın dönüp dönmediği,

5 - Dosyanın mahalline gönderilmek üzere postaya verilip verilmediği hususları internet sayfasından görüntülenebilmektedir.

Mart 2012 tarihi itibariyle ilgilisi tarafından yukarıda belirtilen internet adresindeki ; SORGU bölümüne, TC Kimlik No ve Cüzdan Seri - No girildiği takdirde düzenlenmiş olan tebliğnamenin tam metni görülebilmektedir.

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