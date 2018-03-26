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    Hakkari'den ilginç haber... Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptılar

    Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ (DHA)
    26.03.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:

    HAKKARİLİ türkücü Aydın Aydın, obeziteye dikkat çekmek için kentin 2 bin 800 rakımında bulunan Merga Bütan Yaylası’nda kar banyosu yaparak, Türkçe ve Kürtçe 'Üç Beyaz Maalesef'i söyledi.

    Türkücü Aydın Aydın, dünyada ve Türkiye'de birçok kişinin sağlığını etkileyen obeziteye dikkat çekmek amacıyla söylediği 'Üç Beyaz Maalesef' türküsünü, Hakkari’de 2 bin 800 rakımda bulunan Merga Bütan Yaylası’nda kar banyosu yaparak seslendirdi.

    Hakkariden ilginç haber... Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptılarYaklaşık 1.5 metreyi bulan kar üzerine yakınlarıyla birlikte uzanan Aydın, kızağa binerek Türkçe ve Kürtçe olarak türküyü söyledi.

    Hakkariden ilginç haber... Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptılarHem obeziteye savaş açtığını hem de Hakkari'nin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediğini belirten Aydın, "1,5 metre kar var. İnsanlar bronzlaşmak için saunalara, solaryumlara binlerce lira para harcıyor. Ben de diyorum ki işte böyle güzel bir festivalde Hakkari’den ötesi yoktur. Hakkari'ye gelin, görüldüğü gibi karla vücudumuzu yıkıyoruz. 3 beyaza una, şekere ve tuza ’hayır’ diyoruz. Ama kara ’evet’ diyoruz" dedi.

    Hakkariden ilginç haber... Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptılarAydın Aydın ve beraberindekiler, daha sonra soba üzerinde pişirilmiş patates, otlu peynir, bal ve tandır ekmeği yedi.

    Hakkariden ilginç haber... Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptılar

    Hakkariden ilginç haber... Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptılar

    Hakkariden ilginç haber... Obeziteye dikkat çekmek için kar banyosu yaptılar

    Etiketler: NoMobil , obezite , türkü , gündem
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