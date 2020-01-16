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Haber Giriş: 16.01.2020 - 08:01,Son Güncelleme:/

Hakkari'den acı haber: 2 asker şehit

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Hakkari'den acı haber: 2 asker şehit

Hakkari Çukurca'da atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hakkâri Çukurca bölgesinde 15 Ocak 2020 tarihinde, atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Hakkariden acı haber: 2 asker şehit


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