Hakkari'den acı haber: 2 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı, bugün Hakkari'de bir askeri araca PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu iki askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz'' denildi.
ÜSTEĞMEN KARGIN'IN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ HABERİ BABAEVİNE ULAŞTI
Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesindeki babaevinde yas var.
Dalaman ilçe merkezindeki Seyfettin İnce Caddesi'nde oturan Muammer Kargın ve eşi Sadet Kargın'a üsteğmen oğullarının şehit olduğu haberini İlçe Kaymakamı Ali Güldoğan ile beraberindeki askeri yetkililer verdi.
Türk bayrakları asılan eve hemen sonra gelen Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya da şehidin ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu.
Konya'da 2015 yılında teğmen olarak göreve başlayan şehit Kargın'ın bekar olduğu ve 2 kız kardeşinin bulunduğu belirtildi.
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