MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı
GeriGündem Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 29.12.2019 - 11:21,Son Güncelleme:/

Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı

HAKKARİ- Van karayolunun 15'inci kilometresinde 3 ayrı noktaya çığ düştü. Araçların yolda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yol çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine de çığ kütlesi düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendini son anda dışarı atarak çığ altında kalmaktan kurtuldu.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari- Van Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Gündoğdu Mağarası mevkiinin 3 ayrı noktasına bugün sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu birçok araç yolda kaldı. Araçların mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışma yaptığı sırada Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine de çığ düştü. Büyük tehlike atlatan iş makinesi operatörü, kendisini son anda dışarı atarak çığ altında kalmaktan kurtulmayı başardı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda çığdan kapanan Hakkari-Van Karayolu 2 saat süren çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkaride yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle