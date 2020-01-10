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Haber Giriş: 10.01.2020 - 12:24,Son Güncelleme:/

Hakkari'de TIR'lar kara saplandı, 20'ye yakın araç karda mahsur kaldı

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Hakkari'de TIR'lar kara saplandı, 20'ye yakın araç karda mahsur kaldı

Hakkari’nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda 20’ye yakın araç karda mahsur kaldı.

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  • Hakkaride araçlar yolda mahsur kaldı
  • Hakkaride araçlar yolda mahsur kaldı
  • Hakkaride araçlar yolda mahsur kaldı
  • Hakkaride araçlar yolda mahsur kaldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yüksekova - Şemdinli karayolunda seyir halinde olan hayvan yüklü TIR'ların kara saplanmasıyla 20 araç mahsur kaldı.

Mahsur kalan sürücüler hemen Şemdinli’den karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istediler. Olayın yaşandığı yeren gelen ekipler, hemen çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, 3 saat boyunca yürütülen çalışmaların ardında mahsur kalanları kurtardı.

Araçları kurtaran ekipler, daha sonra hayvanları taşıyan TIR'lara eşlik ederek ilçe merkezine ulaştırdılar.

 

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