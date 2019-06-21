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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
21.06.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Hakkari'de terör örgütüne darbe

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Hakkari'de terör örgütüne darbe

Hakkari'de güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik yılbaşından bu yana sürdürülen operasyonlarda önemli saldırıların failleri yakalandı, örgüte ait çok miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başarıyla mücadele eden güvenlik güçleri, yurt içi ve yurt dışında teröristlere geçit vermiyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince 1 Ocak-17 Haziran'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuruldu.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Yüksekova ilçesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, 31 Temmuz 2018'de Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi olayının faili "Azat" kod adlı terörist Metin Daşdemir ve "Serhildan Gever" kod adlı Yavuz Bozkurt'u yakaladı.

Jandarmanın çalışmaları sonucu, saldırıyı gerçekleştirdiği parmak izinden tespit edilen terörist Evin Sevim ise Diyarbakır'da gözaltına alınmıştı.
Yakalanan teröristlerin ayrıca bölgede gerçekleştirilen birçok saldırının ve Yüksekova ile Çukurca kara yollarına patlayıcı yerleştirilmesi olayının da failleri olduğu değerlendiriliyor.

Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise 10 Aralık 2016'da İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde düzenlenen ve 39'u polis 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırısını gerçekleştiren faillerin arasında yer alan Mesut Bakar yakalandı.

Terörist Bakar'ın saldırı sonrasında kaybolan 150 kilogram patlayıcının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Çok miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütüne ait çok miktarda silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Teröristlere ait çok sayıda sığınak ve mevzinin imha edildiği operasyonlarda 2 biksi makineli tüfek, 48 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 351
şarjör ve 52 bin 426 fişek, 3 G3 piyade tüfeği, buna ait 2 şarjör ve 15 fişek, keskin nişancı tüfeği, M-16 piyade tüfeği, buna ait 74 mühimmat, 2 top mühimmatı, 43 havan mühimmatı, 2 makineli tüfek, buna ait 3 bin 725 mühimmat, 2 bomba atar, buna ait 4 mühimmat, 14 el yapımı patlayıcı, 70 el bombası, 9 mayın, 7 antitank roketatar mühimmatı, 45 roket atar mühimmatı, 52 roket atar sevk fişeği, 4 bin 235 uçak savar mühimmatı, 38 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 10 akü, 9 telsiz, 58 fünye, 22 tüp, jeneratör, 36 pil bloğu, 20 metre uzunluğunda fitil ele geçirildi.

"Terör örgütüne çok ciddi darbe vuruldu"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde gerek Hakkari sınırlarında gerekse yurt dışında terör örgütüne çok ciddi darbe vurulduğunu söyledi.

Terörist kalmayana kadar bu mücadelenin devam edeceğini belirten Akbıyık, "Özellikle jandarmamızın Yüksekova'da yapmış olduğu operasyonlar sonucu terör örgütüne çok ciddi darbe vuruldu ve bölgede son yıllarda yapılan birçok terör olayının failleri belirlenmiş oldu. Birçok silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı da ele geçirildi." dedi.

Vali Akbıyık, Yüksekova'daki operasyonda yakalanan ve asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının failli teröristlerin, bölgede gerçekleştirilen birçok saldırının ve Çukurca ile Yüksekova kara yoluna patlayıcı döşenmesi olaylarının da failleri olduğunun değerlendirildiğini kaydetti.

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