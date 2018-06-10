Hakkari'de kavgayı ayırmak isteyen polis yaralandı

Olay saat 00.30 sıralarında kent merkezindeki Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenden dolayı bir grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençler arasında kavga çıktı.



Polis ekipleri kavga eden tarafları ayırırken, yaşanan arbedede bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayların büyümesi üzerine, polis ekipleri göz yaşartıcı bomba kullanıp, havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı.



Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.