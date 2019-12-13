Hakkari'de kar 59 köy ve mezranın yolunu kapattı

Kentte dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 8 köy ve 13 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 11 köy ve 27 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.