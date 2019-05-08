Hakkari'de iftara ne kadar kaldı? 8 Mayıs tarihli iftar saatleri
Hakkari ve ilçelerinin iftar saati bölgedeki vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 8 Mayıs'ta oruç ibadetinin üçüncü gününü geride bırakacak olan Hakkarililer, hem sahur hem de iftar bilgilerini Diyanet'in 2019 imsakiye tablosu üzerinden görüntüleyebiliyor. Hakkari ve diğer illerin haftalık imsakiye bilgilerini görüntülemek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Hakkari'de ikamet eden vatandaşlar, 8 Mayıs'ta 2019 Ramazan ayının üçüncü iftarını yapacak. Gece yarısı sahur sofrasına oturan Hakkarililer, saatlerin ilerlemesiyle birlikte iftara ne kadar süre kaldığını merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı imsakiye takvimi ile 29 günlük sahur ve iftar saatleri duyuruldu. Peki, Ramazan'ın üçüncü günü Hakkari'de iftar saat kaçta yapılacak? Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan Hakkari'de iftar için kaç saat kaldığını, ayrıca diğer illerin iftar saatini görüntüleyebilirsiniz.
HAKKARİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|3
|08.05.2019
|03:22
|19:07
|20:35
|4
|09.05.2019
|03:20
|19:08
|20:36
|5
|10.05.2019
|03:19
|19:09
|20:37
|6
|11.05.2019
|03:18
|19:10
|20:39
|7
|12.05.2019
|03:16
|19:11
|20:40
|8
|13.05.2019
|03:15
|19:12
|20:41
|9
|14.05.2019
|03:14
|19:13
|20:43
|10
|15.05.2019
|03:12
|19:14
|20:44
|11
|16.05.2019
|03:11
|19:14
|20:45
|12
|17.05.2019
|03:10
|19:15
|20:46
|13
|18.05.2019
|03:09
|19:16
|20:48
|14
|19.05.2019
|03:07
|19:17
|20:49
|15
|20.05.2019
|03:06
|19:18
|20:50
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