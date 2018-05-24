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    Hakkari'de hain tuzak! Şehit ve yaralılar var...

    Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)
    24.05.2018 - 10:20 | Son Güncelleme:

    Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, göreve giden güvenlik korucularının taşındığı kamyonetin geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerin yola önceden döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 korucu yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

    Olay, 08.30 sıralarında, Şemdinli ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Kayalar bölgesi kırsalında meydana geldi. Görev değişimi için bölgeye giden güvenlik korucularının taşındığı kamyonetin geçişi sırasında, PKK’lı teröristerin yola önceden tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

    Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, akraba oldukları belirtilen korucular Fehmi ve Ayhan Özer şehit olurken, Şerif, Osman ile Cevher Özer de yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan hava destekli operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

    HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

    Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada," 24.05.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ise yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

    Etiketler: korucu , Son dakika , gündem
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