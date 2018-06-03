Hakkari'de hain saldırı: 3 şehit 

Olay bugün saat 18.00 sıralarında Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında meydana geldi.

Sınıra sıfır noktada yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak’ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı’ndan PKK’lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Olayda 3 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı. Yaralı asker helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırıdan sonra teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Şehit askerlerin yarın Hakkari’de düzenlenecek askeri tören düzenleneceği ardından naaşlarının toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderileceği belirtildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de şu açıklama yapıldı:

03 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan tanksavar saldırısı sonucunda, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.