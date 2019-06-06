Hakkari'de araç kaza yaptı, bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucunda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.
Hakkari bölgesinde 5 Haziran 2019 tarihinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.
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