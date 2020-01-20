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Feyzullah Taş (İHA)
Haber Giriş: 20.01.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Hakkari’de 87 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

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Hakkari’de 87 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 87 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle 18 köy ve 69 mezra yolu olmak üzere toplam 87 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü belirtildi.

 

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