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    Hakkari’de 30 bölge ’özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

    DHA
    23.04.2018 - 18:06 | Son Güncelleme:

    HAKKARİ’de, kent merkezi ile 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle ’özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

    Hakkari Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK ile diğer terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

    "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge, 24 Nisan 2018 günü saat 00:00:01’den 8 mayıs 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, ’özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır."

    Etiketler: özel güvenlik bölgesi , gündem
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