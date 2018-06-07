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    Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

    DHA
    07.06.2018 - 17:12 | Son Güncelleme:

    TSK: Hakkari-Yüksekova ve Şemdinli'de üç terörist etkisiz hale getirildi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Hakkari-Yüksekova ve Şemdinli’de güvenlik güçleri tarafından tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

    Etiketler: Operasyon
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