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    Hakkari'de 12 PKK'lının temsili mezarı bulundu

    HAKKARİ,(DHA)
    21.05.2018 - 15:25 | Son Güncelleme:

    Hakkari'de, jandarma ekipleri tarafından yürütülen arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 12 PKK'lı terörist için hazırlanan temsili mezar bulundu.

    Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin 20 Mayıs tarihinde Oğul köyüne bağlı Fak Tepe Alandüz mevkiinde sürdürdüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde ölen PKK'lı teröristlerin anısına yapılan 12 temsili mezar bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

    "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 20.05.2018 günü İlimiz Merkez Oğul Köyü Fak Tepe Alandüz mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 12 adet temsili mezar bulunmuştur. Mezarların üzerinde yazan yazılardan ve cam kavanozlar içerisine bırakılan isimlerden anlaşıldığı üzere mezarların; Kemal, Gülbahar, Nuda, Munzur, Zilan, Viyan, Besile, Rerin, Nuğuda, Tekin, Başkale ve Haki kod adlı bölücü terör örgütü mensupları adına hazırlandıkları belirlenmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

    Hakkaride 12 PKKlının temsili mezarı bulundu

    Hakkaride 12 PKKlının temsili mezarı bulundu

     

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    Etiketler: mezarlık , terörist , son dakika , haber , haberler , gündem
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