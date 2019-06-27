Hakkari ve Şanlıurfa'dan acı haber: 2 şehit
Hakkari'de nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi. Şanlıurfa'da da koşu testinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa ve Hakkari'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Hakkari'de nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askeri personelin, silahının kazara ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da koşu testinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da 26 Haziran Çarşamba günü denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında Bakan Akar'ın, Şanlıurfa ve Hakkari'de şehit olan askerler için "Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlıklı başsağlığı mesajları paylaşıldı.
Şanlıurfa'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Dursun için Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, 27 Haziran 2019 tarihinde denetleme kapsamında yapılan koşu testi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, Hakkari'de şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç için yayınladığı mesajında şunları kaydetti:
"Silah arkadaşımız, 27 Haziran 2019 tarihinde nöbet esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplan adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle