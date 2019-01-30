Hakkari-Çukurca karayolu dev kayalar düştü
Hakkari - Çukurca kara yoluna dağlardan kopan dev kayalar düştü.
Hakkari-Çukurca kara yolunun çöplük virajı yakınlarına, sabah saatlerinde dağlardan kopan dev kayalar düştü. Can ve mal kaybı yaşanmazken, kara yolunda o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçildi. Yolda geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise dev kayaları yoldan temizleme çalışması başlattı. Bir süre kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, daha sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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