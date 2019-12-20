Hakimlik sınavları ne zaman? ÖSYM tarih verdi

2019 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı, Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı ile İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı için son viraja girildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının yapacağı sınav, 29 Aralık'ta Ankara'da iki oturumda uygulanacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavları Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.