Hakimler ve Savcılar Kurulu 45 sürekli işçi alımı yapacak - Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde 45 sürekli işçi istihdam edilecek. Başvurular, İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden alınacak.
Hâkimler ve Savcıları Kurulu bünyesinde çalıştırılmak üzere, ilan ekindeki EK -1 sayılı cetvelde nitelikleri ve şartları yer alan kadro ve pozisyonlara, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla “sürekli işçi” alınacaktır. Şartları tutan adayların, 18.02.2019-22.02.2019 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekiyor.
Şartları tutan adayların, 18.02.2019-22.02.2019 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir.
Adayların Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamaları gerekmektedir.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’de başarılı olmak ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranan taleplerde, ön lisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’den P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.
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