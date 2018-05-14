Hakimle servis ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n 'yer' tartÄ±ÅŸmasÄ± adliyelik oldu

Olay, geÃ§en 2 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ Erzurum HavalimanÄ±â€™nda meydana geldi. Erzurumâ€™da gÃ¶rev yapan bir hakim, Ä°zmir uÃ§aÄŸÄ±ndan indikten sonra ÅŸehir merkezine gitmek iÃ§in Ãœmit Ayâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± servise binmek istedi. HavalimanÄ± ile ÅŸehir merkezi arasÄ± Erzurum BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™ne kiralÄ±k olarak Ã§alÄ±ÅŸan otobÃ¼ste ÅŸofÃ¶rlÃ¼k yapan Ãœmit Ay, yer kalmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hakimi arkadaki servise yÃ¶nlendirdi. Ãœmit Ayâ€™Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± araca binmek isteyen hakim ile ÅŸofÃ¶r arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Hakim, ÅŸofÃ¶r Ãœmit Ayâ€™Ä±n kendisini hakaret, tehdit ve darp ettiÄŸi iddiasÄ±yla polisi arayarak ÅŸikayetÃ§i oldu. Hakim, arkadaki diÄŸer servis aracÄ±na binerken, Ãœmit Ay yolcularÄ± ile kent merkezine hareket etti. Yolda aracÄ± durdurulan Ay, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak GÃ¼rcÃ¼kapÄ± Polis Merkezi AmirliÄŸiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bir gÃ¼n burada gÃ¶zaltÄ±nda kalan ÅŸofÃ¶r, ertesi gÃ¼n adliyeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. â€™Kasten yaralama, tehdit ve hakaretâ€™ suÃ§larÄ±ndan 2â€™nci Sulh Ceza HakimliÄŸiâ€™ne sevk edilen Ãœmit Ay, yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve pazartesi gÃ¼nleri en yakÄ±n karakola imza vermek koÅŸuluyla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

"'BEN HAKÄ°MÄ°M' DEYÄ°NCE 'BEN DE TC VATANDAÅžIYIM' DEDÄ°M"

KardeÅŸine ait aracÄ±n ÅŸofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ãœmit Ay, suÃ§lamalarÄ± kabul etmedi. Kural gereÄŸi otobÃ¼steki koltuk sayÄ±sÄ± kadar yolcu almak zorunda olduklarÄ±nÄ± belirten Ay, tartÄ±ÅŸmanÄ±n bu nedenle yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Ãœmit Ay, "OtobÃ¼sÃ¼ kontrol ettiÄŸimde 46 yolcu kapasitesinin Ã¼stÃ¼nde 3 yolcu olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m. Ä°nmeleri gerektiÄŸini ve arkadaki boÅŸ otobÃ¼se binmelerini sÃ¶yledim. Onlar orta kapÄ±dan indiler ben de otobÃ¼se yerleÅŸtirilen bagajlarÄ±nÄ± vermek iÃ§in Ã¶n kapÄ±dan indim. BavullarÄ±nÄ± verdikten sonra o sÄ±rada takÄ±m elbiseli bir beyefendi geldi. AracÄ±n dolu olduÄŸunu belirterek arkadaki araca yÃ¶nlendirdim. Bu beyefendi sinirli bir tavÄ±rla 'Ben bu araca bineceÄŸim, benden Ã¶nce 50 kiÅŸi bindi' dedi. Ben de ayakta yolcu taÅŸÄ±mamÄ±zÄ±n trafik kurallarÄ±nda yasak olduÄŸunu sÃ¶yledim. Beyefendi 'Sen benim kim olduÄŸumu biliyor musun?' deyince ben de 'Bilmiyorum sizin kim olduÄŸunuzu, nereden bileyim' diye yanÄ±t verdim. 'Ben hakimim' deyince ben de 'Siz hakimseniz ben de TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ±yÄ±m' dedim. Yer olmayÄ±nca kanun size de aynÄ±dÄ±r bana da aynÄ±dÄ±r, benim dÃ¼ÅŸÃ¼ncem Ã¶yledir. Bu sÃ¶zÃ¼me istinaden cebinden telefonu Ã§Ä±kararak aracÄ±n Ã¶n tarafÄ±ndan plakasÄ±na bakarak 155â€™i aradÄ±. 'AracÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± ve gerekli iÅŸlemin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum, bu aracÄ±n ÅŸofÃ¶rÃ¼nden ÅŸikayetÃ§iyim' dedi. Telefonda 'bana vurdu' dediÄŸini duydum. O beyefendiyi arkadaki araca yÃ¶nlendirdik, yola Ã§Ä±ktÄ±m. Eski havalimanÄ± kavÅŸaÄŸÄ±na geldiÄŸimde polis ekipleri beni durdurdu. Polis bana 'Biriyle tartÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z mÄ±?' diye sordu. 'Evet tartÄ±ÅŸtÄ±m' dedim. â€™AracÄ± boÅŸaltÄ±yorsun, bizimle geliyorsunâ€™ denildi. Polis nezaretinde yolcularÄ± son duraÄŸa kadar gÃ¶tÃ¼rdÃ¼m. 'Ä°fade verip gideceksin' dediler, hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler darp raporu aldÄ±lar. Bir gÃ¼n karakolda gÃ¶zaltÄ±nda tutuldum. Ne yaptÄ±m ki bir gÃ¼n gÃ¶zaltÄ±nda tuttular. Ben Ã¼lkesini, devletini seven biriyim. Cinayetten, hÄ±rsÄ±zlÄ±ktan yargÄ±lanmÄ±yorum. HiÃ§ yapmadÄ±ÄŸÄ±m bir suÃ§tan dolayÄ± gÃ¶zaltÄ±nda tutuldum, mahkemeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±m. Halbuki yanÄ±mda burada taksici olarak Ã§alÄ±ÅŸan esnaf, belediyenin personeli, yolcular var. Ben kesinlikle ona ne bir hakarette, ne de fiziki bir temasta bulundum. HiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±m bunlar ÅŸahitli, ispatlÄ± kamera kayÄ±tlarÄ±yla mevcuttur. SÄ±rf bir kiÅŸinin ÅŸahsi egosu tatmin olsun diye gÃ¶zaltÄ±nda kaldÄ±m" diye konuÅŸtu.

YOLCU TANIK OLARAK DÄ°NLENDÄ°

OtobÃ¼ste muavinlik yapan R.M. ile yolculardan Ã–.A.â€™nÄ±n da bilgi sahibi olarak ifadesine baÅŸvuruldu. EÅŸi ile birlikte servise bindiklerini belirten Ã–.A., "OtobÃ¼sÃ¼n ÅŸofÃ¶r tarafÄ±nda 3 koltuk mesafede eÅŸim N.A. ile beraber oturuyordum. O arada otobÃ¼ste fazla kiÅŸi olduÄŸu iÃ§in otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ kural gereÄŸi birkaÃ§ kiÅŸiyi indirdi. O arada ÅŸofÃ¶r ile eÅŸgalini gÃ¶rmediÄŸim bir ÅŸahÄ±sla araca binme konusunda otobÃ¼sÃ¼n Ã¶n kapÄ±sÄ±nda konuÅŸma baÅŸladÄ±. DÄ±ÅŸarÄ±daki ÅŸahÄ±s 'ben hakimim' diye otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ne hitap etti. Buna karÅŸÄ±lÄ±k ismini bilmediÄŸim otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ 'Ben de TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ±yÄ±m' dedi. AralarÄ±nda hakaret, tehdit sÃ¶zleri duymadÄ±m. Fiziki mÃ¼dahale yaÅŸanÄ±p, yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hava karanlÄ±k olduÄŸu iÃ§in gÃ¶rmedim" dedi.

Habere konu olan hakim ise aÃ§Ä±klama yapmak istemedi.

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