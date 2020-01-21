Hâkimin sözleri cezadan ağır

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde, 4 Haziran 2018’de kadın avukatın dövüp, silah çeken, “Alevi misin?” diye soran, “Senin soyunda sopunda bir karışıklık var” diyerek hakaret eden bir komiser ve bir polis memuruna ceza veren hakim, gerekçeli kararında barış, huzur ve kardeşlik mesajı verdi.



Davanın görüldüğü İstanbul 37’inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Hakkı Yalçınkaya, 43 sayfalık gerekçeli kararında “Dini farklılıklar nedeniyle yaşanan savaşlar, çatışmalar tarihten çıkarıldığında geriye barış, huzur ve kardeşlik kalır. Anayasa’nın başlangıcında yer alan Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesinin uygulanması huzur ve barış ortamı için zorunludur” dedi.

“İNANCI ZEDELER”

Gerekçeli kararda en güvenilir kurumlardan olması gereken Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Bürosu’nda meydana gelen olayın, avukatların Anayasal, kamusal savunma görevlerini, kaba davranışlara, şaka bahanesi altında darp fiillerine, sözlü ve fiziki mağduriyete maruz kalmadan yapabilme inancını zedelediğine dikkat çekildi.

“BARO DA ZARAR GÖRDÜ”

Tüm avukatlar ve özellikle kadın avukatlarda savunma sürecinde aynı sorunları yaşama tehdidi etkisi oluşturduğundan İstanbul Barosu’nun da eylemden zarar gördüğünü belirtti.

Mağdur avukatın, olay anında baroya haber vermemesinin, olayı sineye çeker tolere edici görünmesinin, kamera kayıtlarındaki karakolda olmaması gereken tüm anormal suç konusu davranışlara rıza gösterdiği anlamına gelmeyeceği anlatıldı.

İstanbul’da polis karakolunda görevli komiserin, avukatları dahi kamera kayıtları önünde darp etmesinin, insan hakları yönünden, yabancılar nezdinde hukuk devleti itibarını zedeleyici olacağını ifade etti.

“SUÇ ANORMAL HAREKETLERİYLE UYUMLU”

Hakim Hakkı Yalçınkaya gerekçeli kararın devamında şu ifadelere yer verdi: “Sanık Gökhan Kızıltepe., görüntü kayıtlarının kaydetmediği alandaki avukat Gül Simge Yılmaz’a ‘Nerelisin? Alevi misin?’ diye sorduğu, avukatın da ‘Hayır’ değilim demesi üzerine, ‘Senin soyunda sopunda bir karışıklık var’ şeklinde aşağılayıcı beyanda bulunarak hakaret suçunu işlediği, sanığın işlediği hakaret suçunun, sanık Gökhan Kızıltepe’nin anormal hareketleriyle uyumlu olduğuna mahkemece vicdani kanaat getirilmiştir.

“EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI”

Sanık Gökhan Kızıltepe’nin ‘Alevi misin değil misin?’ tartışmasının Anayasa’nın 10’uncu maddesindeki ve TCK 37’inci maddesindeki adalet ve kanun önündeki eşitlik ilkesine aykırıdır. Sanığın mezhep saikini, soy sop saikini ortaya koyduğu anlaşılmıştır.

Barış ve huzurun teminin ön koşulu, kişinin doğru düşün, doğru konuş, doğru hareket et ilkeleriyle donatılması, başkalarına karşı ön yargılı ya da husumeti öne alan düşüncelerle donatılmamasını gerektirir. Kalbine taktığı pilin mucidine, imalatçısına, sövgünün sonuca hiçbir katkısı yoktur.

Gerekçeli karar cezalardan daha ağır

Avukat Gül Simge Yılmaz’a hakaret ve tehdit içeren sözler söylediği, dövüp daha sonra silah çektiği iddia edilen komiser Gökhan Kızıltepe, takdir indirimi uygulanarak 2 yıl bir ay hapis ve 8 bin 750 TL adli para cezasına, polis memuru Emre Andaç takdir indirimi uygulayarak 3 bin 125 TL adli para cezasına çarptırıldığı, Polis memuru İ. C. ise beraat etti.