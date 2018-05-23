Hâkimden karşı oy: Tutuklu kalması seçim hakkını zedeler

Demirtaş’ın avukatlarınca yapılan tahliye başvurusunu Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğuyla reddetmişti. Heyette yer alan bir hâkim çoğunluk görüşüne karşı çıkarak, Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde oy kullandı.



Karşı oy yazısında, Demirtaş’ın adaylığıyla ilgili “2014’te ilk defa halkoyu ile yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş olması ve özellikle hükümlü değil tutuklu olması nedenleri ile 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmasının sadece salıverilmesini sağlamak amacı ile yapıldığını söylemek mümkün değildir” denildi.



Anayasa Mahkemesi’nin Mustafa Balbay’la ilgili kararındaki ‘serbest seçim hakkı’ ilgili bölümlere yer verilen karşı oy yazısında, ‘iddianamedeki suçlamalarla Demirtaş’ın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulduğunda Cumhurbaşkanlığı seçimi süresince tutuklu kalmasının serbest seçim hakkının özünden zedelenmesi ve bu hakkın etkin kullanımının engellenmesine neden olacağı’ belirtildi.