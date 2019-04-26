Hâkimden istismarcıya ceza değil ödül
ANKARA Aydınlıkevler’deki bir ortaokula 5 Mart günü, yöneticilerin izni ile seyyar sinema aracı getirildi.
İkisi 11, diğeri 12 yaşında olan 3 kız öğrenci ise sinema aracına binerken görevli Ö.D’nin (38) kendilerini elle istismar ettiğini iddia etti. Şikâyet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ö.D., 6 Mart’ta tutuklandı. Ö.D. hakkında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
ALT SINIRDAN İNDİRİMLİ HÜKÜM
Davanın 17 Nisan’daki ilk duruşmasında savunma yapan Ö.D., 6-7 yıldır 3D film gösterimi yaptığını belirterek “Girenlerle çıkanların çarpışması söz konusu oluyor. Suçları işlemedim” dedi. Mahkeme ise sanığa alt sınırdan 3 yıl hapis cezası verdi. Sanığa iyi hal indirimi de uygulayarak cezayı 2 yıl 6 aya indiren mahkeme, gerekçeli kararında ise “Adı geçen iki mağdurenin doğru söylediği kanaatine varılmıştır” denildi.
Mağdur çocuklarının avukatı Ayşe Nur Akdemir ise Adalet Bakanlığı ve CİMER’e şikâyette bulundu, şunları iddia etti:
MAĞDUR AVUKATI: HÂKİMİN TAVRI YANLI
“Duruşma hâkimi sanığa karşı ‘Yavrum seni azad edeceğiz var mı söylemek istediğin başka bir şey?’, ‘Ah yavrum keşke cezayı erteleyebilsek ancak kanun izin vermiyor’ gibi söylemleriyle ihsas-ı reyde bulundu. Sanığın yalnızca 40 gün cezaevinde kalarak tahliye edilmesi çocuk sahibi ailelerin korku ve tedirginliğini artırmaktadır. İstismarcılar okul bahçelerinde elini kolunu sallayarak geziyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle