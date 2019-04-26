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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
26.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hâkimden istismarcıya ceza değil ödül

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Hâkimden istismarcıya ceza değil ödül

ANKARA Aydınlıkevler’deki bir ortaokula 5 Mart günü, yöneticilerin izni ile seyyar sinema aracı getirildi.

İkisi 11, diğeri 12 yaşında olan 3 kız öğrenci ise sinema aracına binerken görevli Ö.D’nin (38) kendilerini elle istismar ettiğini iddia etti. Şikâyet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ö.D., 6 Mart’ta tutuklandı. Ö.D. hakkında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

ALT SINIRDAN İNDİRİMLİ HÜKÜM

Davanın 17 Nisan’daki ilk duruşmasında savunma yapan Ö.D., 6-7 yıldır 3D film gösterimi yaptığını belirterek “Girenlerle çıkanların çarpışması söz konusu oluyor. Suçları işlemedim” dedi. Mahkeme ise sanığa alt sınırdan 3 yıl hapis cezası verdi. Sanığa iyi hal indirimi de uygulayarak cezayı 2 yıl 6 aya indiren mahkeme, gerekçeli kararında ise “Adı geçen iki mağdurenin doğru söylediği kanaatine varılmıştır” denildi.

Mağdur çocuklarının avukatı Ayşe Nur Akdemir ise Adalet Bakanlığı ve CİMER’e şikâyette bulundu, şunları iddia etti:

MAĞDUR AVUKATI: HÂKİMİN TAVRI YANLI

“Duruşma hâkimi sanığa karşı ‘Yavrum seni azad edeceğiz var mı söylemek istediğin başka bir şey?’, ‘Ah yavrum keşke cezayı erteleyebilsek ancak kanun izin vermiyor’ gibi söylemleriyle ihsas-ı reyde bulundu. Sanığın yalnızca 40 gün cezaevinde kalarak tahliye edilmesi çocuk sahibi ailelerin korku ve tedirginliğini artırmaktadır. İstismarcılar okul bahçelerinde elini kolunu sallayarak geziyor.”

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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