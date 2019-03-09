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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sedat CENİKLİ - ANKARA
09.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hâkimden, eşinin sevgilisini öldürüp indirim isteyen kocaya: Eşittir müebbet

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Hâkimden, eşinin sevgilisini öldürüp indirim isteyen kocaya: Eşittir müebbet

ANKARA Mamak’ta yaşayan ve şiddet gördüğü gerekçesiyle 2013’te kocası M.K.’ya (39) boşanma davası açan F.K. (32), mahkeme devam ederken şiddetin tekrarlanması üzerine ayrı eve çıktı. Akdere’ye taşınan F.K., bu süreçte arkadaşı olan O.K. (39) ile yakınlaşarak sevgili oldu. Durumu kabullenmek istemeyen M.K., 14 Eylül 2014’te görüşmek istediği F.K.’nın evine zorla girdi. Mutfaktan aldığı bıçakla eşini yüzünden yaralayan M.K., sevgilisini de göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

‘15 YIL’ TEMYİZE GİTTİ

Olayın ardından meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğini savunan M.K., mahkemenin ‘tahrik indirimi ile 15 yıl hapis cezası’ vermesi üzerine tutuklandı. Ancak öldürülen O.K.’nin yakınları ve şiddet gören F.K. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde bildirilmeden yargılamaya devam edildiği ve hüküm kurulduğu” sebebiyle kararı temyiz etti. Bu gerekçeleri kabul eden Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozdu. 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi, temyiz gerekçelerini de dikkate alarak davayı yeniden ele aldı. Mahkeme, 12 Şubat’ta M.K.’yı müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme, kararın gerekçesinde şunları vurguladı:

‘AYRI YAŞAMAK HAKKI’

“Aradaki şiddet olayları göz önüne alındığında F.K.’nin ayrı yaşama hakkının olduğu sabittir. Bunu sanık da bilmektedir. Nasıl sanık ayrı yaşama durumunda kendi hayatını tanzim etme hakkına sahip ise F.K. da ayrı yaşama hakkına sahiptir. F.K.’nın kendisine ait eve kimi kabul edip etmeyeceği, kiminle sosyal arkadaşlık içine girip girmeyeceği F.K.’nın yetkisi dahilindedir. F.K.’nın ayrı yaşadığı herkes tarafından bilinmektedir. Ama buna rağmen sanık halen F.K.’nın hayatını yaşama şeklinden şüphe duymakta ve bunu kontrol altına almaya çalışmaktadır. Karar incelemesi yapılırken kadın ve erkeklerin eşit konumda olduğunun göz önüne alınması gereklidir. Buradan yola çıkılarak maktul O.’ya yönelik eylemde bir tahrik olduğunun kabulü mahkememizce uygun görülmemiştir. Maktul O.’ya yönelik eylem yönünden bir tahrik indirimi yapılması gerekli görülmemiştir.”

‘EMSAL NİTELİĞİNDE’

Kararın emsal niteliğinde olduğuna dikkat çeken F.K.’nin avukatı Ayşe Ceren Ünsal ise şunları söyledi: “Mahkemeler tarafından verilen bazı kararlar toplumda ‘kadına karşı şiddetin’ cezasız kaldığı yönünde bir algı oluşturmaya başlamıştı. Ankara 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kararı, diğer mahkemeler tarafından benimsenirse kadına karşı işlenen suçların azalmasında önemli rol oynayacaktır.”

 

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Son 24 saatte ne oldu? (08.03.2019) 2
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