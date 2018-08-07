Hâkimden alkışlanacak karar
KKTC Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde hemşire olan Halime Çetin, barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Hayrettin Özcömert tarafından 2017’de av tüfeğiyle öldürüldü. Aynı silahla intihara kalkışan Özcömert ise yaralandı.
Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Özcömert, ‘kasten adam öldürme’ suçundan 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun’un cezayı açıklarken sanığın kendisini öldürmek istediğini belirterek, “Bu hareketi sonucunda ciddi yaralanmaları oldu. Ancak, bunu sanık lehine değerlendirmemiz mümkün değildir” dedi.
Aksun ayrıca “Kişilerin birbirlerini sevmeye zorlanması veya kendisinden başka birisiyle gönül ilişkisi kurmaması için zorlanması cinsiyet arası eşitliğe uymaz” dedi.
Sanığın eski sevgilisini, ‘duyduğu aşktan öldürdüğünü’ anlattığına dikkat çeken Aksun, “Bunu, aşk ve sevgi ile açıklaması kabul edilemez” dedi. Aksun, sanığa ‘mülayim’ bir ceza vermenin imkansız olduğunu belirtti.
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