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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU/ANKARA  
02.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hâkim-savcıya atama ve terfiye yeni sistem

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Hâkim-savcıya atama ve terfiye yeni sistem

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül’ün, kamuoyuna yakında açıklanması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde (YRSB) sona gelindi.

Belgede hâkim-savcıların, atama, nakil, terfi sistemine ilişkin önemli düzenlemelere yer verildi. Birinci sınıf hâkim-savcılar, artık gerekçesiz İstanbul’dan alınıp Türkiye’nin dört bir yerine tenzili rütbe ile sürgün edilemeyecekler. 

BÖLGE SİSTEMİ YENİDEN

- Doğu ve Güneydoğu’daki iller beşinci bölge; İstanbul, Ankara, İzmir birinci bölge sayılıyor. Yasal düzenleme ile örneğin meslekte 10-15 yılını tamamlayan, birinci sınıfa ayrılmış ya da daha kıdemli birinci sınıf hâkimlere coğrafi teminat getirilmiş olacak. Birinci sınıf bir hâkim, gerekçesi, talebi de yoksa artık İstanbul’dan Van’a tenzili rütbe ile gönderilemeyecek.

İHTİSASLAŞACAKLAR

- Hâkim ve savcı mesleğinde ihtisaslaşacak. İhtisas hâkimliği ve ihtisas savcılığı olarak meslekte ilerlenecek. Mesleğe savcı olarak başlayan savcılığa devam edecek. Ceza hâkimi belirli bir süreden sonra ceza hâkimi olarak ve ihtisaslaştığı alanda yargı mesleğine devam edecek. Örneğin bir ticaret mahkemesi hâkimi artık HSK’ca ağır ceza hâkimi atanmayacak. 

ATAMA TAKVİME BAĞLANACAK

Terfi sistemi liyakat ve performansı esas alacak şekilde yapılandırılacak. Belirli görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartları yeniden belirlenecek. Atama, nakil ve müstemir yetki sistemi, makul ve öngörülebilirliği sağlayan bir takvime bağlanacak. 

SAVUNMA HAKKI GENİŞLETİLECEK

Hâkim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürü yeniden yapılandırılacak. Disiplin süreçlerindeki haklar genişletilecek. HSK’nın disiplin kararlarına karşı yargısal denetim mekanizması genişletilecek. Kişisel verilerin korunması kaydıyla HSK’nın disiplin kararlarının kamuoyuna açıklanması sağlanacak.  

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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