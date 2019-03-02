Hâkim-savcıya atama ve terfiye yeni sistem
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül’ün, kamuoyuna yakında açıklanması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde (YRSB) sona gelindi.
Belgede hâkim-savcıların, atama, nakil, terfi sistemine ilişkin önemli düzenlemelere yer verildi. Birinci sınıf hâkim-savcılar, artık gerekçesiz İstanbul’dan alınıp Türkiye’nin dört bir yerine tenzili rütbe ile sürgün edilemeyecekler.
BÖLGE SİSTEMİ YENİDEN
- Doğu ve Güneydoğu’daki iller beşinci bölge; İstanbul, Ankara, İzmir birinci bölge sayılıyor. Yasal düzenleme ile örneğin meslekte 10-15 yılını tamamlayan, birinci sınıfa ayrılmış ya da daha kıdemli birinci sınıf hâkimlere coğrafi teminat getirilmiş olacak. Birinci sınıf bir hâkim, gerekçesi, talebi de yoksa artık İstanbul’dan Van’a tenzili rütbe ile gönderilemeyecek.
İHTİSASLAŞACAKLAR
- Hâkim ve savcı mesleğinde ihtisaslaşacak. İhtisas hâkimliği ve ihtisas savcılığı olarak meslekte ilerlenecek. Mesleğe savcı olarak başlayan savcılığa devam edecek. Ceza hâkimi belirli bir süreden sonra ceza hâkimi olarak ve ihtisaslaştığı alanda yargı mesleğine devam edecek. Örneğin bir ticaret mahkemesi hâkimi artık HSK’ca ağır ceza hâkimi atanmayacak.
ATAMA TAKVİME BAĞLANACAK
Terfi sistemi liyakat ve performansı esas alacak şekilde yapılandırılacak. Belirli görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartları yeniden belirlenecek. Atama, nakil ve müstemir yetki sistemi, makul ve öngörülebilirliği sağlayan bir takvime bağlanacak.
SAVUNMA HAKKI GENİŞLETİLECEK
Hâkim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürü yeniden yapılandırılacak. Disiplin süreçlerindeki haklar genişletilecek. HSK’nın disiplin kararlarına karşı yargısal denetim mekanizması genişletilecek. Kişisel verilerin korunması kaydıyla HSK’nın disiplin kararlarının kamuoyuna açıklanması sağlanacak.
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