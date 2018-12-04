Hâkim-savcı sınavlarına baraj geliyor
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Kısa vadede hâkim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında 70 puan barajını yeniden getirmeyi planlıyoruz” dedi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nde düzenlenen Meslek İçi Eğitim Programı’nda konuşan Gül, özetle şu mesajları verdi:
“Yargı reformu stratejisiyle kamuoyuna ayrıntılarını paylaşacağımız bir dizi yenilikle yargı mensuplarının meslek öncesi eğitim ve staj dönemlerini yeni bir anlayışla ele almayı planlıyoruz. Hem meslek öncesindeki eğitim süresini uzatmayı hem de staj görülen mahkeme çeşitliliğini arttırmayı hedefliyoruz.
GEREKÇE VURGUSU
Staj döneminin bir bölümünün istinaflarda ve yüksek mahkemelerde yapılmasının, adaylarımızın mesleğe daha iyi hazırlanmasına önemli katkı sunacağını düşünüyoruz. Yetersiz veya ilgisiz gerekçeler, yargının itibarını olumsuz etkiliyor. 926 yargı mensubu bu ay programı tamamlayacak. 3 bini istinaf merkezlerinde olmak üzere toplam 5 bin civarında yargı mensubunun gelecek yıl benzer programlara dahil edilerek eğitim almasını hedefliyoruz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle