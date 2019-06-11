Hâkim-savcı abisine 7 yıl 6 ay hapis
Darbe girişiminin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı konuşmayı yurtdışındaki FETÖ üyesi diplomatlara aktardığı ileri sürülen eski Dışişleri Bakanlığı katibine ceza çıktı. Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığı’nda üçüncü kâtip olan Muhammed Ateş, örgüt üyeliği suçundan 7.5 yıl hapis cezası aldı.
REKABET Kurumu’nda 2013 yılında uzman yardımcısı, 2016’da ise Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığı’nda 3’üncü kâtip olarak görev yapan ve FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile ihraç edilen Muhammed Ateş hakkında ‘silahlı örgüt üyeliği’ suçlamasıyla Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
BYLOCK KULLANICISI
Hazırlanan iddianamede Ateş’in ByLock kullanıcısı olduğu, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişinden sonra yurtdışında firari konumda bulunan FETÖ üyeleriyle irtibat halinde bulunup onlara bilgi aktardığı, hâkim ve savcı çalışma evlerine öğrenci yerleştirdiği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme, 19 Nisan’da Ateş’e 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda Ateş’in Ankara’da FETÖ/PDY’nin hâkim-savcı çalışma evlerinde bulunan kişilerle örgüt adına ilgilendiğinin anlaşıldığı belirtilerek, “FETÖ ile bağlantılı bulunan ve örgüt üyelerinin kamu sınavlarını kazanmaları için oluşturulan çalışma evlerinin öğrenci evlerinden farklı olarak örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Çalışma evlerinde ancak örgütün tanıyıp güvendiği, başka bir ifadeyle hiyerarşik yapısı içerisinde bulunan kişilerin kalabileceği, bu nedenle sanığın örgüt içerisinde sorumlu olduğu çalışma evlerine ilişkin faaliyetlerin hepsinin örgütsel faaliyet kapsamında kabul edilmesi gerekir” denildi.
DIŞİŞLERİ BAKANI’NIN KONUŞMALARINI AKTARDI
Kararda sanığın 15 Temmuz sonrasında Dışişleri Bakanlığı Bangladeş dış misyonunda çalışırken, ABD’ye kaçıp sığınma talebinde bulunan Cemile Nur B.’ye, istifa etmemesi yönünde nasihatte bulunduğu belirtildi. Sanık Ateş’in Cemile Nur B.’ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, kendisinin de bulunduğu toplantıda haklarında yaptığı konuşmayı ilettiği kaydedilen kararda, “Tek başına değerlendirildiğinde örgüt üyelerine ‘terör örgütüne yardım’ olarak değerlendirilebilecek bu bilgileri veren sanığın diğer deliller ile bir bütün halinde eyleminin değerlendirilmesinde, bizzat örgüt üyesi olarak kabulü gerekmektedir. Sanığın 15 Temmuz’dan sonra bile irtibatını kesmemesi, örgütsel sadakat ve kastını göstermektedir” değerlendirmesi yapıldı.
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