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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Soner GÜLEZER/DHA
26.11.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Mahkemede ilginç anlar! Hakim şaşırdı, eşi ağladı...

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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde işlediği bir suçtan dolayı tutuklanan Muhsin Culfacı’nın dini nikahlı eşi Hacer Atik, eşinin duruşmasına gelinlikle gitti. Mahkemenin Culfacı’nın tutuksuz yargılanmasına karar vermesi üzerine Hacer Atik, cezaevine de eşini gelinlikle karşılamaya gitti.

Gölcük’te yaşayan Muhsin Culfacı, hırsızlık suçu iddiasıyla 1 Kasım’da mahkeme kararıyla tutuklanarak Kandıra 1 Nolu T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Muhsin Culfacı hakkında açılan davanın ilk duruşması dün Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Muhsin Culfacı’nın yaklaşık 2 yıl önce dini nikah kıydığı Hacer Atik, eşine destek olmak için duruşmaya gelinlikle gitti. Durumları olmadığı için resmi nikah yapamadıklarını söyleyen Hacer Atik, mahkemenin tutuksuz yargılama kararı vermesi üzerine eşini cezaevi çıkışında karşılamak üzere gelinliği ile Kandıra’ya gitti. Cezaevi çıkışında birbirlerine sarılarak hasret gideren çift, daha sonra birlikte Gölcük’e döndü.

'BENİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDI'

Eşine destek olmak için gelinlik ile duruşmaya ve cezaevinin kapısına gittiğini söyleyen Hacer Atik, “Bugün eşim Muhsin Culfacı’nın mahkemesi vardı. Hem tutuksuz yargılanmasını istemek hem de ona moral olmak için mahkemeye gelinlik giyerek gittim. Hakimin karşısına çıktım ve ona, ‘Eşimin tutuksuz yargılanmasını istiyorum. Benim eşim dünya malına değer vermez’ dedim. Beni görünce çok şaşırdı, mutluluktan ağladı. Ben de ağladım orada. Adliyeden sonra Kandıra Cezaevi'ne de gelinlikle gittim. Eşimin tahliyesi için resmi işlemler yapıldı. Sonra eşim tahliye oldu. Biz eşimle imam nikahlı evliyiz. Resmi nikah kıymak için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

'EŞİMİ GELİNLİKLE GÖRDÜĞÜMDE AĞLADIM'

Eşini gelinlikle gördüğünde ağladığını söyleyen ve akşam saatlerinde cezaevinden tahliye olan Muhsin Culfacı, "Bugün benim mahkemem vardı. Bir olaydan dolayı tutukluydum. Mahkemeye SEGBİS üzerinden görüşmeye gittim. Karşımda eşimi gelinlikle görünce, bir an sevinç, bir an hüzün, bir de özgürlük elimde yok. İster istemez ağladım orada. Eşime bana bu desteği verdiği için teşekkür ediyorum. Benim imam nikahlı eşim olmasına rağmen benim elimi bırakmadı. Bizim resmi nikahımız yok. Fakat ben bu olaydan dolayı gayet mutluyum. Çok sevinçliyim. Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’den de resmi nikahımızın yapılması için destek bekliyorum" diye konuştu.

Mahkemede ilginç anlar Hakim şaşırdı, eşi ağladı...


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