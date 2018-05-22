Hakim rüşvet alan polise sert çıktı: 'Bize vicdan mı yaptıracaksın'

Diyarbakır’da, 6 Aralık 2017 günü arkadaşı ile yolda yürüyen cezaevi firarisi, Ş.T. (28), Terörle Mücadele Şubesi ekibi tarafından takibe alındı. Ş.T.’nin, bir dükkana girdiğini gören polisler, arkasından girip, kimlik istedi. Üzerinden kimlik çıkmayan Ş.T., ekip aracına bindirildi. Araçta cezaevi firarisi olduğunu söyleyen Ş.T.’ye, polis memurları Oğuzhan B. ve Mustafa B. tarafından "Terörden dosyan var" denildi. Ş.T.’yi ekip aracı ile boş araziye götüren polisler, "kaza yapan iki polis aracı için 10 bin lira vermesi durumunda kendisini serbest bırakacaklarını" söyledi. Taraflar 4 bin 500 lirada anlaştı. Ş.T., patronundan para almak için polislerle birlikte iş yerine gitti. Oğuzhan B.’yi borçlusu olarak tanıtan Ş.T., patronundan 5 bin lira istedi. Patronu da parayı vermeyi kabul etti.

Olayın polise intikal etmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ş.T., buluşma noktasında seri numarası alınan 4 bin 500 lirayı Oğuzhan B.’ye verince operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, Oğuzhan B., Mustafa B. ve olayda telefonu kullanılan kıraathane sahibi E.Y.’yi gözaltına aldı. Polislerden Mustafa B. (38), Oğuzhan B.’nin Ş.T.’ye borç para verdiğini ve kendilerine tuzak kurulduğunu öne sürdü.

Ş.T.’ye borç verdiğini, aldıkları paranın da alacağı olan para olduğunu belirten Oğuzhan H. ise, "Parayı değerlendirip 15 gün içinde 2-3 bin lira fazlasıyla ödeyeceğini söyledi. 2-3 bin lira fazlasıyla alacağımı düşünerek borç verdim. Silah ve darp iddiaları yalandır. Sonraki gün borcunu getireceğini söyledi. Buluştuğumuzda 4 bin 500 lira verdi" dedi.

İTİRAF ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Oğuzhan B., rüşvet aldıklarını itiraf etti. Oğuzhan B., "Şahıs, kimliği olmadığını ve cezaevi firarisi olduğunu söyledi. Araca bindiğinde, ’Bana bir güzellik yapın. Size 4-5 bin lira para verebilirim’ dedi. Parayı aldıktan sonra Mustafa’ya verdim ve ayrıldık. Parayı ne yaptığını bilmiyorum. Yaptığımdan pişmanım" diye konuştu. Mahkeme, şüphelilerden Mustafa B. tutuklanmasına, E.Y. ile Oğuzhan B.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma sonunda, polisler Oğuzhan B. ve Mustafa B. hakkında, ’rüşvet’ iddiasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sırasında tutuklu sanık Mustafa B. de tahliye edildi. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık polis memuru Mustafa B. ile taraf avukatları katıldı. Savcı mütalaasında, sanıkların ’rüşvet’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Savunması alınan sanık Mustafa B. ise kendisini kumpas kurulduğunu belirterek, "Mahkemede adil bir yargılama yapılmadı. Ben haksızlığa uğradım. Bu işin sonu ahirete kalmıştır. Buna rağmen size ve herkese hakkımı helal ediyorum" dedi.

MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

Sanığın savunmasına tepki gösteren mahkeme başkanı, "Boş ver hakkını helal etmeyi, doğru düzgün savunmanı yap. 'Size hakkımı helal ediyorum' da ne demek? Bize vicdan mı yaptıracaksın?"dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Mustafa B’yi 5 yıl, Oğuzhan B.’ye ise yargılama sırasında gösterdiği pişmanlık nedeniyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.