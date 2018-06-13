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    'Hâkim misin kadın kolları başkanı mı'

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    13.06.2018 - 01:46 | Son Güncelleme:

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında yorumda bulunan Danıştay üyesi Aysel Demirel’in istifa etmesi ya da Danıştay üyeliğinden atılması gerektiğini söyledi. Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde dün işinsanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

    “Bir partinin genel başkanı mahkemeye hâkim tayin ederse, orada yargı yoktur. Nitekim geçen gün, bir partinin genel başkanının Danıştay’a tayin ettiği hâkim, kalktı bir tweet attı. Muharrem İnce’yi eleştirdi. Sen hâkim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? Kimsin sen? O hâkimin derhal o görevden istifa etmesi lazım. Ahlakı varsa, hâkimlik mesleğine saygı duyuyorsa, tarafsızlığın temel kural olduğuna inanıyorsa, hâkimlik görevinden derhal istifa etmesi lazım. Aksi halde Danıştay’da kara bir leke olarak kalacaktır. O bir hâkim değildir. Bir partinin militanı hâkimlik yapamaz.

    ÖZDEMİR ÖZOK ÖRNEĞİ
    Sayın Ahmet Necdet Sezer zamanında Türkiye Barolar Birliği Başkanı (Özdemir Özok) Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atandı. Kendisi şunu söyledi: ‘Ben CHP üyesiyim. AYM üyeliğine gidemem. Benim siyasi kimliğim ortaya çıkmıştır. Ben oraya gidersem AYM’yi zedelerim.’ Gitmedi. Şimdi partinin il-ilçe başkanlıklarında görev yapan avukatlar hâkim olarak atanıyor. Adalet çöktü. Normalde o hâkimin derhal Danıştay’dan atılması lazım, bu kadar açık ve net söylüyorum.”

    BU İŞİN B ŞIKKI YOK
    Kılıçdaroğlu, Star TV’de “Seçim Özel” programında özetle şunları söyledi: “Bu işin B şıkkı yok. Sayın İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak, dünyaya güven verecek. Hiçbir ayrım yapmadan 81 milyon vatandaşı kucaklayacak, gerçek anlamda Cumhurbaşkanı olacak.

    Teröristler seçime girebilirler mi, giremezler. Demirtaş, teröristse nasıl cumhurbaşkanı adayı oluyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi nasıl terörist olarak damgalar? Ben Erdoğan da terörist desem hoşuna gider mi? Hemen gidip bana dava açar. Sen yargıç mısın, kimsin sen?”

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , erken seçim , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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