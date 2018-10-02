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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Toygun ATİLLA/İSTANBUL
02.10.2018 - 20:35, Son Güncelleme:

Hakim anne ile savcı babanın çocukları çıktı

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr

İstanbul Bakırköy'de bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan kişi hakim Aynur Gökmen ile Cunhuriyet savcısı Alpay Göçmen'in çocukları Görkem Sertaç Göçmen çıktı. Görken Sertaç Göçmen, geçen yıl evinin önündeki bahçede tartıştığı 2 kişiyi pompalı tüfekle ateş açarak yaralamıştı.

Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Birçok kişiye çarptıktan sonra kaçan sürücü kısa sürede yakalanırken, çevredeki yayalardan 5 kişi yaralandı.

HAKİM ANNE İLE SAVCI BABANIN ÇOCUKLARI ÇIKTI

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp eden Görkem Sertaç Göçmen'e vatandaşlar tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından otomobilini vatandaşların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen, insanların yaralanmasına aldırmadan olay yerinden hızla kaçtı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Görken Sertaç Göçmen polis merkezine götürüldü.

Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile hakim Aynur Gökmen'İn çocukları olan Görken Sertaç Göçmen Eylül 2017'de Ataköy'deki hakim savcı lojmanlarının önündeki bahçede tartıştığı 2 kişiye pompalı tüfekle ateş açarak yaralanmalarına sebep olmuştu. Adliyeye çıkartılan Göçmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bu olaydan sonra Bakırköy Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ile Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde hakim olan Aynur Göçmen'İn görev yerleri Ekim 2017'de çıkartılan HSK kararnamesi ille değiştirilmiş Uşak Adliyesi'ne atanmışlardı.

"YAŞLI ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN EZDİ"

Bir görgü tanığı, "Adam sevgilisini dövüyormuş, millet de görüp müdahale ediyor. Arabandan indiriyorlar, motosikletli gelip kaskıyla kafasına vuruyor. Arabasına binip kaldırımın üstüne bu sefer yayaları eziyor. Bir kaç kişiyi hastaneye kaldırdılar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra tekrar geliyor aynı yere. Bu sefer başka birine vuruyor, millet görünce millet 1 buçuk kilometre kovalıyor. Emniyet müdürü arabayı kullanarak buradan çıkardı onu." dedi.

Bir başka görgü tanığı da, "Motora çarptı, arabaya çarptı, sonra geri geldi kavga etmek için vatandaş da üstüne koştu, kaçtı şimdi. Herkesin üstüne arabayı sürdü, hiç durmadan devam etti, yaşlı çoluk çocuk demeden ezdi." diye konuştu.

"POLİS ONU İNSANLARDAN KURTADI"

Aracı olay sırasında hasar gören Ahmet Seven karakola gelerek şikâyetçi oldu. Seven olayı şöyle anlattı: Alışveriş yapmak için gelmiştim. Dışarıya çıktığımda kalabalığın toplandığını gördüm. Aracıma çarpmış. Yan tarafı kötü durumda. Aracı kullanan kız arkadaşı ile kavga ediyormuş. Kızı bırakıp, tekrar gelmiş. İnsanları ezmiş. Polise haber verildi. Polis onu insanlardan kurtardı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen yayalar üzerlerine gelmekte olan otomobili görünce can havliyle kaçmaya çalışıyor. Bazı yayalar kendilerini yola atarken bazıları ise dükkânlara girmeye çalışıyor. Otomobil son sürat kaldırımdan geçerken, arkasında aracı kovalayanlar görülüyor. (DHA)

Bakırköy'de dehşet anları! Aracı vatandaşların üzerine sürdü Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralılar var. Bakırköy’ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi’nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı. Sürücünün bir çok kişiye çarptıktan sonra kaçtığı belirtiliyor.
daha fazla video için
Bakırköyde dehşet anları Aracı vatandaşların üzerine sürdü
Bakırköy'de dehşet anları! Aracı vatandaşların üzerine sürdü
Savcının oğlunun niye ateş açtığı ortaya çıktı
Savcının oğlunun niye ateş açtığı ortaya çıktı!
Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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