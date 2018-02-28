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    Hakem şahitlik görevi nedir?

    Hürriyet Haber
    28.02.2018 - 11:39 | Son Güncelleme:

    Hakem şahitlik görevi, ÖSYM tarafından sınav güvenliğinin korunması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Sınav kağıtlarının basılmasından, sınav merkezine ulaştırılmasına kadar birçok aşamada yer alan hakem şahitler, poşetlerin açılması esnasında da bulunmak zorundadır. Peki, hakem şahitlik görevi nedir ve görev sorumlulukları nelerdir? İşte, birçok kişinin merakla sorguladığı konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Hakem şahitlik görevi, sınav sürecinde ÖSYM'nin bel kemiğini oluşturuyor. Sınavın doğruca güvenilir bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan hakem şahitler, bu görevi üstlenmek isteyen kamu görevlileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, hakem şahitlik görevi nedir ve neyi kapsamaktadır? İşte, görev hakkında bazı bilgiler

    HAKEM ŞAHİTLİK NEDİR?

    Sınav öncesinde sınav evrakının basılması ve sınav sonrası sınav merkezlerinden ÖSYM’ye ulaştırılan sınav evrakının açılmasıve cevap kâğıtlarının optik okuyucularda okunması sürecinde denetim görevi yapar.

    ÖSYM’ye gelen sınav evrakı hakem/şahit gözetiminde il bazında bina sırasına konur, her bina kendi içinde sıralanır. Cevap Kâğıtları Dönüş Poşetleri sınav evrakı paketlerinden çıkarılır ve sıralanır.

    Sıralanan cevap kâğıtları kapalı ve kilitli kamyonlarla hakem/şahit gözetiminde cevap kâğıdı teslim alma salonuna getirilir.

    Cevap kâğıdı teslim alma salonunda; hakem/şahit gözetiminde cevap kağıdı teslim alma sorumlularının eşliğinde Cevap Kâğıdı Dönüş Poşetleri tek tek açılır.

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