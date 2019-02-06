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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR / İSTANBUL
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hakaretten ifade verdi

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TİYATRO sanatçısı Müjdat Gezen, Halk TV’de yayınlanan ‘Halk Arenası’ programında, Osmanlı padişahlarından İkinci Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever’e hakaret ettiği iddiasıyla dün hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Nilhan Osmanoğlu ile Müjdat Gezen avukatlarıyla katıldı. Hakkında 2.5 yıla kadar hapis istenen Gezen mahkemedeki savunmasında, Nilhan Osmanoğlu’nu ilk defa burada gördüğünü ve kendisine hakaret etmediğini belirtti. Gezen’in ifadesinin ardından söz alan Nilhan Osmanoğlu da, “Söz konusu televizyon programında Müjdat Gezen şahsıma hitaben, ‘Ben kadını beğendim yahu’ dedi. Moderatör de ‘Adayı veresin geldi (Galatasaray Adası)’ sözü üzerine Müjdat Gezen, ‘Adayı değil de neyse... Bunu sonra konuşuruz’ şeklinde cevap vererek şahsıma hakaret etmiştir. Söz konusu programı ailem de izlemiştir. Kişilik haklarım ihlal edilmiştir” dedi.

‘SUÇ OLAN ŞEYİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM’

Yeniden söz alan Müjdat Gezen, “Ben burada suç olan şeyin henüz ne olduğunu bilmiyorum. Hanımefendi, adayı istiyordu. Ben de ‘Adayı değil de...’ diyerek programın moderatörü olan arkadaşlarıma ‘Bunu sonra konuşuruz’ dedim. Avukat bey yalan söylüyor” diye konuştu. Gezen’in bu ifadesine Nilhan Osmanoğlu’nun avukatı tepki gösterdi. Taraflar arasında kısa süreli tartışma çıktı. Duruşma ertelendi. 

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