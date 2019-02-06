Hakaretten ifade verdi
TİYATRO sanatçısı Müjdat Gezen, Halk TV’de yayınlanan ‘Halk Arenası’ programında, Osmanlı padişahlarından İkinci Abdülhamid’in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever’e hakaret ettiği iddiasıyla dün hâkim karşısına çıktı.
İstanbul 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Nilhan Osmanoğlu ile Müjdat Gezen avukatlarıyla katıldı. Hakkında 2.5 yıla kadar hapis istenen Gezen mahkemedeki savunmasında, Nilhan Osmanoğlu’nu ilk defa burada gördüğünü ve kendisine hakaret etmediğini belirtti. Gezen’in ifadesinin ardından söz alan Nilhan Osmanoğlu da, “Söz konusu televizyon programında Müjdat Gezen şahsıma hitaben, ‘Ben kadını beğendim yahu’ dedi. Moderatör de ‘Adayı veresin geldi (Galatasaray Adası)’ sözü üzerine Müjdat Gezen, ‘Adayı değil de neyse... Bunu sonra konuşuruz’ şeklinde cevap vererek şahsıma hakaret etmiştir. Söz konusu programı ailem de izlemiştir. Kişilik haklarım ihlal edilmiştir” dedi.
‘SUÇ OLAN ŞEYİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM’
Yeniden söz alan Müjdat Gezen, “Ben burada suç olan şeyin henüz ne olduğunu bilmiyorum. Hanımefendi, adayı istiyordu. Ben de ‘Adayı değil de...’ diyerek programın moderatörü olan arkadaşlarıma ‘Bunu sonra konuşuruz’ dedim. Avukat bey yalan söylüyor” diye konuştu. Gezen’in bu ifadesine Nilhan Osmanoğlu’nun avukatı tepki gösterdi. Taraflar arasında kısa süreli tartışma çıktı. Duruşma ertelendi.
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