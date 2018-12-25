Polisler eşliğinde evinden çıkan Metin Akpınar, saat 10.30’da, Kartal’da bulunan Anadolu Adliyesi’ne gitti. Akpınar gazetecilere, “Savcı Bey’in çağrısı üzerine ifade vermeye gidiyorum” dedi. Müjdat Gezen de saat 11.00’de adliyeye eşi, avukatı ve kendisine eşlik eden polislerle birlikte geldi. Gezen, gözaltında olmadığını belirterek, “Bir şey çıkmaz bundan” diye konuştu. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar daha sonra soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na gitti. Akpınar, ifadesinde şunları söyledi:

“Bu sözler tamamen akademisyenler tarafından dile getirilmiş demokrasi tanımıdır. Birbirinin aynı düşünmeyenlerin şiddet unsuru kullanmaksızın birlikte yaşayabildikleri rejimin adı demokrasidir. Buna ulaşmak benim samimi temennimdir. Sayın Cumhurbaşkanı’nı kastederek bu cümleleri kullanmadım. Söylediklerimin arkasındayım. Benim, AK Parti’ye oy verenlerin karbonhidrat kafalı olduklarına ilişkin bir imam söz konusu değildir. Ben o konuşmamda, milletimizin bir bölümünün karbonhidratla beslenmeye mecbur bırakılmasına karşı çıktığım için, ‘Toplumumuzun büyük bir bölümü karbonhidratla beslenmek zorunda bırakılmıştır’ demiştim. Özlemim, bütün toplumun protein ile beslenmesidir. Cumhurbaşkanı’na hakaret kastım yoktu. Hükümete karşı silahlı bir isyanda da bulunmadım. Halkı kin ve düşmanlığa karşı tahrik etmedim. Suç ve suçluyu da övmedim. ”

MİZAHİ ELEŞTİRİ

Yaklaşık 40 dakika ifade veren Metin Akpınar’ın ardından ifadesi alınan sanatçı Müjdat Gezen ise “Cumhurbaşkanı grup toplantısında, ‘Kadıköy’de oturanlar kaymak tabakadır. Türkiye yıkılsa umurlarında değildir’ demiştir. Ben de Kadıköy’de oturduğumdan bu durumu eleştirmek amacıyla bu sözleri söyledim. Mizah olsun diye söyledim. Cumhurbaşkanı’na hakaret kastım yoktur” dedi.

Metin Akpınar ifadesinin ardından, ‘Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik’ ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’; Müjdat Gezen ise ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan adli kontrol talebiyle Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Hâkimlik, her iki sanatçı için ‘haftada bir gün karakola imza vermek’ suretiyle adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi.

Müjdat Gezen adliyeden çıkarken, “Hakareti yapan Cumhurbaşkanı, hakaretten yargılanan Müjdat Gezen” diye konuştu.

PROGRAM KAYITLARI İNCELENDİ

METİN Akpınar ve Müjdat Gezen’e soruşturmayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı’nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde medyada haberler yer aldığının 22.12.2018 tarihinde öğrenilmesi üzerine işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla soruşturma başlatılmış ve ilgili programa ait kayıtlar açık kaynaklardan temin edilerek muhafaza altına alındıktan sonra dökümü yapılmak üzere bilirkişiye tevdi edilmiştir. Müjdat Gezen, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, Metin Akpınar ise ‘halkı TC hükümetine karşı silahlı isyana tahrik’, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmiş, her iki şüpheli hakkında, ‘yurtdışına çıkışı yasaklanmak’ ve ‘haftada bir gün karakola imza vermek’ suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir.”